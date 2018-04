La construcción acelera la generación de nuevos empleos

El empleo fortalece cimientos gracias a la construcción. En enero de 2018 se registraron 12.143 empleos en la construcción en Neuquén, el número más alto desde noviembre de 2015. Esto representa un 5,1% más de empleados en el rubro que en diciembre de 2017 y un 21,1% más que enero de ese año.

Estos datos fueron publicados en el Informe de Coyuntura de la Construcción, del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). El documento dice que entre agosto de 2017 y enero de 2018 se crearon 1.803 puestos de trabajo en el sector en la provincia (10 empleos nuevos/día).

“Siempre que hay crisis en otros sectores de la economía los inversores se refugian en la construcción. A veces tiene menos rédito pero es más segura. En la zona, nunca cayó totalmente pero en los últimos años, en metros construidos nos amesetamos y ahora hay una leve subida”, dijo Diego López de Murillas, titular del Colegio de Arquitectos de Neuquén.

Desde provincia dicen que muchos puestos de trabajo obedecen a la aceleración de los proyectos de gas y petróleo y otros están en viviendas y en obras públicas. Según López de Murillas: “el petróleo todavía no toma tanta gente como en otra época y hasta que el barril no suba unos puntos no va a subir. Es por eso que los desplazados se resguardan en las construcciones de viviendas”.

Por otra parte, según el colegio los créditos hipotecarios tampoco caminan al ritmo de otros años. “No están como estaban en el 2015, que eran mucho más blandos. Todavía hay muy poco dinero de crédito en las obras. No activaron tanto”, dijo el referente.

Según el informe, en enero se registraron en Neuquén 550 empresas dedicadas a la construcción entre constructoras y subcontratistas, un 4.8% más que en el mismo período de 2017. Asimismo, se detalla que el sueldo promedio de un trabajador en el sector es de 20.893 pesos en la provincia y de 17.489 en el país.

El incremento interanual en Neuquén fue del 27,5 %, por encima del país que fue del 24,5. La distribución de esos ingresos a la economía es inmediata. Según los expertos, es un sector que no invierte en dólares sino que lo hace circular. La mitad de lo que mueve va a materiales, la otra a mano de obra y rápidamente al mercado.

“Nadie maneja un gran porcentaje del número que mueve la construcción. El dinero va a cuadrillas, corralones y más. Si se establece un costo entre 1.000 y 1.100 dólares el metro cuadrado, en la ciudad la construcción reparte 12 millones de dólares cada 15 días”, concluyó el arquitecto.