La construcción en Neuquén se concentró en los edificios

La capital neuquina evidenció una abrupta caída en la cantidad de metros cuadrados autorizados para ampliaciones y nuevas construcciones en el 2017, de acuerdo a un informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric). El registro cuantificó la merma en un 56% respecto del 2016, lo que posicionó a la ciudad como una de las de peor desempeño junto a Rawson (San Juan) y Trelew (Chubut).

Los indicadores son coincidentes con lo relevado por Estadística y Censos de la provincia, que con los valores informados a hoy indica un descenso del 62% en el acumulado interanual de superficie cubierta autorizada por el municipio. Según los datos del organismo oficial –que se consignan como provisorios– se autorizaron 69.485 metros cuadrados nuevos frente a los 166.902 del 2016. En la categoría de ampliaciones, hubo permisos para 13.601 metros cuadrados versus 55.041 del año previo.

En cantidad de expedientes iniciados, es decir, permisos de construcción, el número también disminuyó: fueron 264 en el 2017 frente a 867.

En la municipalidad de Neuquén relativizaron el dato, pues aseguraron que los registros de la subsecretaría de Obras Particulares indican un mejoramiento en los índices respecto de los últimos cuatro años. El titular del área, Luis López de Murillas, señaló que en 2017 hubo menos permisos, pero con mayor cantidad de metros cuadrados a construir, pues “hubo más inversión en edificios de mediana y gran magnitud que el año anterior”. Ubicó el dato en alrededor de 320.000 metros cuadrados.

“Tenemos un mercado inmobiliario muy dinámico. Sabemos que entran muchas personas semanalmente a la ciudad y todos demandan viviendas, entonces los inversores que quieren tener algo para alquilar, compran o construyen”, planteó.

Patagonia fue la excepción

Según el informe del Ieric, que toma una muestra de 41 municipios relevados por Indec, hubo un mejor desempeño en 2017 que en el 2016, pero la excepción fue la Patagonia “principalmente por lo sucedido en la provincia de Neuquén”.

El crecimiento, en cambio, que promedió un 9,4% en el acumulado interanual, estuvo liderado por el AMBA (área metropolitana de Buenos Aires) con un 29,6% de suba.

Los permisos de construcción indican intención y pueden incluir el empadronamiento de obras no declaradas, por lo que no necesariamente miden el nivel de actividad. Las obras no declaradas no quedan registradas.