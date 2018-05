El desfile del diseño se luce en la diagonal de los eucaliptos

Durante los últimos años las ferias de diseño se instalaron en la ciudad como una excelente fuente de trabajo, donde la originalidad es la primera materia prima. Mayormente esta actividad se hace los fines de semana en algún bar o local de la ciudad, para que los grupos de diseñadores y emprendedores expongan sus productos.

Pero hace ya 5 años existe el ‘Paseo de Diseño’ que se instaló sobre la Diagonal Alvear, bajo los tradicionales eucaliptus de la ciudad. Con un colorido llamativo y diferente al de la feria tradicional de artesanos que se ubica en la avenida Argentina, el paseo se distingue con luces, banderines y una pasarela donde se exponen propuestas de diseño de autor.

Con un amplio abanico de productos, desde zapatillas pintadas, indumentaria, alfombras, carteras, accesorios para el hogar, pinturas, encuadernaciones, entre otros. Todos originales y confeccionados a mano.

“Decidimos empezar a juntarnos entre nosotros todos los diseñadores hace siete años para empezar a generar nuestra propia feria y autogestionarla. Como no teníamos el espacio en un principio funcionábamos en el patio de la escuela de música, antes de que se haga la ampliación. Estuvimos en ese lugar durante dos años seguidos, hasta que empezamos a hacer reuniones con la municipalidad para gestionar un lugar, un espacio propio para nosotros”, explicó Marianela Mansilla, diseñadora y presidenta de la comisión directiva del paseo de diseño.

Entre las opciones que la municipalidad les dio para ubicarse, ellos eligieron la diagonal, un punto estratégico y obligado de la “vuelta al perro”. “Estamos hace 5 años y éramos entre 10 o 12. Y ahora somos aproximadamente 30 emprendedores estables. También vienen visitantes de otros lugares, gente de la feria de China Muerta o sino algunos emprendedores de Cipolleti”, sostuvo Mansilla.

Hay mucho color, materiales no convencionales, telas, aromas y sobre todo mucha creatividad que conjuga formas y texturas inimaginables. Esto es una de las características que diferencia el paseo de la feria tradicional artesanal.

“No es importante tanto cómo lo hacés sino el qué. Una feria de artesanos hace mucho hincapié en el laburo manual por eso te dicen qué tipo de herramientas podes usar y cuáles no. Y en la nuestra no importa tanto como se haga sino que sea algo innovador o novedoso. Que sea producto de autor y no tenga una confección masiva”, comentó la emprendedora.