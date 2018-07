La Legislatura aprobó 23 leyes y 103 declaraciones en cuatro meses

La Legislatura de Neuquén le aprobó al gobernador Omar Gutiérrez más de la mitad de las leyes que pidió en el inicio de sesiones ordinarias, el 1 de marzo. Los diputados se fueron al receso invernal con 23 sanciones, de las cuales 14 fueron propuestas por el Poder Ejecutivo.

En el semestre, la Cámara aprobó también 103 declaraciones, 18 resoluciones y 17 comunicaciones. El volumen total fue superior al registrado en el mismo período del año pasado, aunque hubo menos leyes: 29 del 2017 contra 23 del 2018.

“Hubo un ritmo regular en cuanto al funcionamiento de las comisiones y las sesiones, pero no podría decir que fue tan positivo. Hay proyectos que me hubiera gustado que salgan o que se traten con mayor celeridad”, evaluó Damián Canuto (Pro). Planteó que el tema educación fue “transversal a todo el semestre” y, sin embargo, no fue abordado por la Legislatura. Agregó como un proyecto pendiente hacia fin de año la adhesión a ley complementaria de Riesgos de Trabajo, que se discutió en la comisión que preside pero aún no reunió consenso para llegar al recinto.

También Guillermo Carnaghi (FpV) evaluó que hubo un ritmo de trabajo “normal”, pero cuestionó que no se avanzó en el debate de una nueva ley de coparticipación municipal ni en la reglamentación del Defensor del Pueblo o los mecanismos de democracia semidirecta previstos en la Constitución. “Se trataron, pero no hubo voluntad del MPN para llegar a un despacho”, planteó.

De las 23 leyes que propuso Omar Gutiérrez al inaugurar las sesiones ordinarias, los diputados aprobaron 14, cuatro de ellas en la última sesión. Hubo tres adhesiones a leyes nacionales (responsabilidad fiscal, buenas prácticas y contratos de viviendas), se creó el cuerpo de abogados para víctimas de violencia de género, un fondo rotatorio frutícola de 50 millones de pesos, la jefatura de Gabinete y se aprobó una ley de revalorización del patrimonio histórico. También se declaró noviembre como el “mes de la niñez” y el predio de La Escuelita como Sitio de la Memoria.

“Lo positivo es que la Legislatura está al día con sus sesiones, pese al panorama político complejo del país. He notado madurez en los debates de la Cámara”, evaluó Pablo Bongiovani (MPN). Anticipó que en el segundo semestre la discusión presupuestaria será de las principales, aunque también los temas que surjan de la coyuntura nacional, que definió como negativa.

Una de las apuestas fuertes del gobernador que quedó pendiente es la ampliación del ejido urbano de Villa El Chocón. Si bien llegó a tratarse en comisión, se topó rápidamente con el rechazo de diputados opositores, que reclamaron igual trato para otras localidades que esperan la ampliación de sus ejidos. Tampoco avanzó la ley que elimina el requisito de ser docente para ejercer la presidencia del Consejo Provincial de Educación (CPE).