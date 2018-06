La mercería, un negocio de otro siglo que sobrevive a las modas

La mercería de la calle Buenos Aires, en la capital neuquina, envuelve entre telas toda una historia de la ciudad y de a una familia. Rodeados de diferentes objetos han podido hilar sus vidas para seguir trabajando en familia con el fin de sostener el comercio y su pasión. De padres a hijos, el negocio fue convirtiéndose en un estilo de vida.

Botones nuevos y viejos, lentejuelas, alfileres y agujas, hilos de todos los colores, lana y lencería. Desde cadenas, dijes, plumas, hasta pompones, tachas y pedrería para bordar. Cada producto tiene su lugar en el estrecho local donde funciona Jim, la mercería más antigua de Neuquén.

“En el año 1974 comencé con la casa de telas. Gracias a los 44 años que pasaron hasta hoy llegué a tener todo esto. Es un negocio que puede acumular cosas. Nosotros llegamos a tener telas de hace 30 años atrás o botones antiguos. Pero las modas pasan y se reinventan, vuelven los colores, vuelven las demás texturas y los estampados. Es interminable para mí tener una casa de telas”, comentó Norma Vargas, dueña de la mercería.

La historia de esta casa de telas comenzó cuando Norma quedó embarazada de sus hijos mellizos: Vanesa y Carlos (apodado Jim).

“Empecé a vender lanas pero llegaba el verano y me di cuenta que la venta no iba a ser buena, entonces empecé con las telas. Al principio las mostraba en una maderita con clavos; teníamos colchones y hasta máquinas de coser. Pero cuando nos instalamos en esta calle decidimos separar los productos que vendemos y dedicarnos a la mercería y telas”, contó.

Por su lado Carlos Alberto Domínguez, relojero de profesión, esposo de Norma y papá de Vanesa y Carlos, acompaña el trabajo que con mucho empeño construyó Norma.

“Mi papá tenía su joyería y con mi hermano también le ayudábamos en la atención al público. De ambos negocios siempre fuimos parte, desde muy chicos. Nos criamos entre bolsones de telas, entre relojes y pilas. Pero cuando mi viejo no se pudo ocupar de su joyería, hace 18 años atrás, se acopló a la casa de telas”, relató Vanesa, mientras acomodaba un manojo de cierres y Carlos entre risas decía “Me aceptaron como socio”.

Jim, cuyo apodo se usó para bautizar el local, también hace énfasis en que el conocimiento que tiene es por haberse criado en los negocios de sus padres. “Desde que nací estoy entre los dos locales que tenían mis papás. Estudiaba ahí, me críe toda la infancia y a los 12 años comenzamos a atender. Pero desde chico supe que me gustaba ver lo que hacían mis papás”, sostuvo.

Orden y roles

“Yo me dedico a organizar todas las cosas que vendemos”, contó Vanesa. Carlos Alberto por su parte opinaba que se encargaba de poner las cosas en su lugar junto con su hija. “Jim es muy bueno para vender lencería. Y yo soy la encargada de controlar que todo salga bien”, opinó Norma, entre risas.

Los cuatro integrantes de la familia se caracterizan por tener mayor conocimientos en algunos productos que venden en la mercería. Aunque todos juntos se encargan de llevar adelante una empresa familiar entre telas.

“Yo estoy enamorada de las telas y de todo lo que tengo en la mercería. Cuando uno ama algo y lo que hace, no te cansa y querés seguir, sin importar los años. Mis hijos me dicen que ellos no van a dejar la vida en el negocio como la dejé yo. Pero a mí me gusta estar con la gente, atenderla. Y también me gusta estar rodeada de tantos colores, telas y demás”, sintetizó Norma.

Un negocio que además de trascender la vida de la familia, a cargo de la mercería, también ha trascendido a varias generaciones de clientes. Norma afirma haber visto abuelas llegar al local con sus nietas pequeñas y hoy ver que esas nietas son adultas.