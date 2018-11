La odisea de comprar ropa “grande” en Neuquén

Ella, con más de 35 años en el mercado, siempre procuró tener la real gama de talles que debieran existir que es del 36 al 62, aunque en muy pocos negocios eso se vea traducido. “Nunca me preocupé por los talles porque siempre tuve variedad”, agrega la dueña del comercio Mía by Azul y explica que para ella la Ley de Talles no se cumple porque económicamente no conviene y porque las marcas no hacen cosas para tener a la gente contenta si no cómo mantenerse en época de crisis.

“Esto queda muy en evidencia más ahora que se acercan las fiestas de egresados, los casamientos o los eventos de fin de año. A veces las chicas llegan llorando porque no hay muchos lugares en los que encuentren talles y son chicas normales, mujeres reales, con sus distintas contexturas, cuerpos y vivencias. Es muy feo que eso suceda”, afirma Cristina de Mía By Azul un local de vestidos de casamientos, cumpleaños de 15 y egresos de Neuquén capital.

Por su parte, Celina de Changa cuenta que ella comenzó haciendo ropa pequeña porque “esos eran los moldes” hasta que poco a poco sus clientas fueron quienes le dieron forma a la marca en una de multitalles o al menos accesibles para varios cuerpos. “Trato de tener ropa para todos los cuerpos que son distintos. Mis clientas son grandotas o re pequeñas, flacas, o gorditas, con mucho busto o poco, da lo mismo. La idea es que todas puedan vestirse en Changa”, agregó.

La diseñadora estudió en Buenos Aires la especialidad en textil que no sólo plantea la creación de diseños si no también trabajar con los moldes y eso fue lo que le “abrió la cabeza” en esta problemática que es nacional. “Yo quiero talles para cuerpos comunes y corrientes pero que aparte de que te entren, te queden lindos, se luzcan y que mejoren la figura de la mujer y que esa persona tenga ganas de venir a vestirse acá, que no sea que tengan que ir solo a esas casas denominadas “talles especiales” porque los “especiales” son los que hacen esos diseños mínimos”, concluye.

Por su parte, Andrea, compradora asidua del local, cuenta que compra ahí porque encuentra talles pero además que los diseños tienen onda. “Yo soy de Córdoba pero vengo una vez por mes a Neuquén por trabajo y siempre paso a comprarme porque por fin pude encontrar ropa con talles que me quedan bien y que encima tienen onda, que no son de abuela. ¡Los más gorditos no somos aburridos! Además me gusta la calidad y el diseño. Siempre me costó encontrar talles, porque por más que esté la ley, la gente con tal de vender manipula muchos los talles y así nos perjudica a nosotros, los consumidores”, concluye Andrea.