La oposición llevará a Quiroga a la Justicia por el veto

La cláusula gatillo que le permite al intendente Horacio Quiroga definir la tarifa del colectivos no será materia de discusión, sentenciaron ayer los concejales del oficialismo al enviar al archivo las últimas actuaciones.

Conocida la postura de Cambiemos, los ediles de la oposición anunciaron que llevarán el caso ante el Tribunal Superior de Justicia). El MPN, Libres del Sur y Unidad Ciudadana irán al TSJ para obligar a Monzani a que anule sus propias actuaciones y publique la ordenanza que le devuelve al Concejo la facultad de fijar el cuadro tarifario del colectivo urbano. El Frente Neuquino, quiere que la justicia interprete cuál es el criterio de los dos tercios, y anule la ordenanza que la cede al Ejecutivo la facultad de legislar sobre el transporte y definir tarifas.

Para el quiroguismo se trata de un “oportunismo político del MPN y los bloques de la oposición”. La concejal Laura Plaza destacó que “la gestión Quiroga no usará la plata para pagar lo que no se decide y no se resuelve con la oportunidad política”, dijo en alusión al conflicto que en 2014 llevó a indefiniciones respecto al precio del boleto, con un saldo “de 50 millones de pesos que tuvo que pagar el municipio del presupuesto de todos los neuquinos”.

“Estamos convencidos de lo que hicimos porque se venía haciendo, y es el espíritu del legislador”, sostuvo el presidente del Concejo, Guillermo Monzani. Agregó que ante la diferencia de criterios con los ediles de la oposición, “la decisión corresponde a la secretaría legislativa y a la presidencia que siempre ha sido la de aportar el 2/3 del cuerpo, de lo contrario entraríamos en una contradicción”, agregó.

Fustigó al MPN y a los concejales opositores con el planteo de que “todas las ordenanzas son para mellar el presupuesto municipal; quieren ordenanzas para inventar la felicidad, espejitos de colores, seamos adultos; esto es oportunismo político”, insistió.

Para la oposición, los argumentos fueron solo parte del “acting” del intendente ante la evidencia de que el veto estaba insistido.

“Siempre la responsabilidad es de otros, que se hagan cargo de sus problemas, el intendente lleva cuatro gestiones y en esta etapa tiene una actitud de llevarse puesto a los que no piensan como ellos”, sostuvo Marcelo Zúñiga, desde Unidad Ciudadana.

Desde el MPN, Alejandro Nicola aseguró que Quiroga busca “correr el eje” cuando habla de la provincia y reiteró que buscarán que el TSJ anule el archivo del veto anulado, se promulgue la insistencia y se logre una declaración de certeza por parte del máximo órgano judicial de que se puede revertir un veto con dos tercios de los votos de los concejales en sus bancas.