La UNC tiene más ladrillos y suma 4.090 metros cubiertos

Tras más de 20 años de dificultades para avanzar con los proyectos, la Universidad Nacional del Comahue (UNC) le agregó metros cuadrados a los edificios de la sede central con dos obras que se suman a la facultad de Geología, finalizada a principios de marzo. Los tres suman 4.090 metros cubiertos.

El proyecto de mayor jerarquía es la ampliación de la facultad de Economía y Administración y en segundo puesto es para el Aula Multimedial de la facultad de Humanidades.

La construcción de ambos proyectos se demoró más de lo planificado originalmente por diferentes razones. Los proyectos terminados se presentan, además, en medio de un proceso de renovación de autoridades donde hay cinco candidatos a rector y el actual titular del a UNC, Gustavo Crisafulli, va por la reelección.

La ampliación de la facultad de Economía se inició a mediados de 1999, se paralizó en 2001 con un 35% de avance, se volvió a reanudar durante el 2005 y luego, en 2012, siguió con un aporte del ministerio de Planificación. Sin embargo, en el 2015 se volvió a paralizar por falta de fondos. Finalmente en el 2016 el gobierno neuquino inyectó $1.600.000 y se pudo terminar la obra civil en marzo pasado.

El Aula Multimedial de Humanidades pasó por un camino similar. Su construcción empezó en 1996 y se paralizó en el 2000. Recién en el 2012 se retomaron las obras a partir de un convenio con el ministerio de Planificación Federal, pero luego de encontrar falencias en la estructura se decidió parar la obra. Por este motivo intervino la facultad de Ingeniería que reforzó la estructura, agregó obras no previstas en el proyecto original y reanudó la construcción. Específicamente en Neuquén se terminaron 520m2 en el aula multimedial de la facultad de Humanidades, 2.700m2 en la ampliación de la facultad de Economía y Administración y 870m2 en el edificio de Geología.

El subsecretario de Administración y Servicios de la UNC, Wálter Del Balzo, dijo que “la mayoría de estas obras tenían un plazo de obra de 12 o 18 meses, pero han pasado más de 20 años para que se terminen”. Agregó que “en general las obras se licitaban con un valor de obra determinado, la inflación lo superaba, las empresas no podían continuar y la obra se paraba”. Y sumó que “para que estas cosas no sucedan hay que empezar una obra y terminarla, no extenderla en el tiempo porque los avatares del país repercuten en la Universidad”.

Del Balzo destacó el apoyo en materia de financiamiento por parte del gobierno nacional y provincial.

“En Neuquén nos dieron un impulso muy grande para poder terminar algunas obras que nos estaban costando mucho, y gracias a eso hoy podemos inaugurar la ampliación de la facultad de Economía”, dijo.

La otra obra que se está llevando adelante actualmente es el edificio de la facultad de Informática, una obra que comparte una historia similar a las inauguradas este año.