“Las personas que fuimos rescatadas no nos reconocemos como víctimas”

Alika Kinan llegó a Ushuaia “desesperada” por enviar algo de dinero a su pequeña hermana que había quedado en Córdoba. Con la falsa propuesta de que iría a trabajar a un boliche, ingresó en una red de trata que la mantuvo aislada y sometida durante 16 años. Su historia es conocida en todo el país y ayer llegó en primera persona a Neuquén.

La mujer encabezó una charla por el Día Mundial Contra la Trata, instalado en 2013. El lugar escogido fue el Auditorio de la Casa de Gobierno de Neuquén. Este año la ONU eligió como lema “La respuesta al tráfico de niños y jóvenes víctimas de la trata”. Casi un tercio de las víctimas de este delito en todo el mundo son niños y niñas.

La conferencia fue organizada por el gobierno provincia y contó con la presencia del gobernador Omar Gutiérrez y la presidenta de la Comisión Interinstitucional de Intervención contra la Trata de Personas, Patricia Maistegui. Durante la apertura de la actividad además se presentó un corto audiovisual realizado por estudiantes universitarias (ver aparte).

En primera persona

El calvario de Kinan tuvo su final el 12 de abril de 2018 cuando la Cámara de Casación Penal no solo confirmó la condena a su proxeneta a siete años de prisión, sino que obligó a la municipalidad de Ushuaia a pagarle una indemnización de 780.000 pesos.

A los 16 años, en su afán por llevar a delante su vida de niña desprotegida, abandonada por sus padres, lograr alimentar y cuidar de su hermana menor, aseguró que cuando le ofrecieron ir a trabajar de adolescente a un bar del sur del país, no pensó lo que eso implicaría. “La pobreza, el hambre, la falta de educación y la vulnerabilidad que yo tenía en ese momento, me obligó a aceptar esa oferta engañosa”, recordó ayer.

“La trata de personas no es un trabajo, es una forma de subsistencia esa oferta de trabajo la entiendo como un aprovechamiento de mis faltantes”, reflexionó y recordó que cuando llegó a la ciudad la llevaron a la municipalidad para sacar la libreta sanitaria y luego a un laboratorio. “No era para protegerme a mí sino para cuidar a los tipos que iban a pagar por tener un rato de diversión”, dijo.

En un intento de querer alejarse de las condiciones a las que era sometida conoció a un español que le pagó lo que debía y se la llevó a vivir con él a Barcelona. “Pensé que mi vida podía cambiar, pero me llevó para que me prostituyera y sufrí violencia de todo tipo”, lamentó.

Kinan logró escapar y regresar a Argentina. Volvió con tres hijas mujeres y sin recursos para mantenerse.

El día que vio a la Gendarmería llegar al local llamado “El Sheik” (en el que “las condiciones eran de hacinamiento”) odió que las fueran a sacar: “Porque me estaban quitando el trabajo, aunque yo no era consciente de que eso no era un trabajo real, era violencia en todas sus formas” aseguró.

Confesó que por entonces el alcohol, las drogas y la necesidad urgente de obtener un poco de dinero para enviarle a sus hijas, la ayudaron para sobrevivir el calvario en el que estuvo encerrada.

La función del Estado

Finalmente Kinan aseguró que el Estado debe rescatar a las víctimas no solo sacándolas del lugar que las explotaron, sino también las deben salvar con el apoyo psicológico y sobre todo laboral “para que las pueda dignificar y que pueda seguir su camino”.

“Las personas que fuimos rescatadas no nos reconocemos como víctimas en ese momento”, comentó. Por eso resaltó la necesidad urgente de un “proceso postrescate” una vez que las víctimas fueron localizadas.