Lautaro Bettini, el chico agredido en Año Nuevo en Neuquén volvió a su casa

Pasaron casi cuatro meses y hoy la familia Bettini Speranza tuvo el día más esperado: Lautaro volvió a vivir a su casa.

“Siento felicidad plena por haberme rehabilitado en este plazo”, contó Lautaro con una sonrisa de oreja a oreja. Y agregó: “gracias a todos, superé esta etapa”.

Lautaro fue brutalmente golpeado en la cabeza el pasado 1 de enero a la salida de una fiesta en el Neuquén Rugby Club. El daño que tuvo fue tan grave que permaneció más de un mes en terapia intensiva y si bien por momentos los pronósticos médicos no era alentadores, Lautaro se convirtió en una luz de esperanza para otros pacientes: despertó, comenzó a rehabilitarse y hoy volvió a vivir con sus padres y hermanos.

La familia, al fin completa, era esta tarde un bullicio de alegría. Y mientras Lautaro se deleitaba al poder acostarse cómodamente en su cama, contó que “en realidad yo me había ido a vivir solo así que ahora esta es la pieza de mi hermano, pero vamos a ver”.

Según los médicos que lo tratan Lautaro deberá seguir varios meses más de rehabilitación. Tiene prevista otra cirugía y si todo va bien como hasta ahora, en noviembre recibiría el alta definitiva.

Vanesa Speranza, su mamá, contó que “cuando lo internaron los médicos me dieron la cadenita que le habían sacado y es una cadenita que yo odiaba que use. Pero me la puse como pulsera y me dije ‘se la voy a dar cuando le den el alta’ y hoy estoy feliz de haber podido devolvérsela”.