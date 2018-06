Llegaron de Chile y quedaron varados en la terminal de Neuquén

Durante la tarde llegaron colectivos desde el país vecino de Chile y dejaron algunos pasajeros varados en la terminal. Caras de cansancio y mucha molestia fue el factor común que se vio en a lo largo de la terminal. Algunos tienen que esperar hasta minutos pasada las doce de la noche y otros un poco más.

Luis Alberto Paillaleo, un pasajero que llegó desde Concepción de Chile se mostró molesto por la medida de fuerza convocada por la CGT a nivel nacional.

“Llegué a las cinco de la tarde y el colectivo que me lleva a Buenos Aires recién llega a las 12:30 de la noche. Y no tengo ningún lado a donde ir para pasar las horas y la verdad es muy molesto esperar tanto. Perdí el día laboral”, dijo.

Pailalleo vino en la empresa chilena de colectivos, Nar Bus. “Apenas llegué acá me encontré con el paro, me quejé con la empresa porque yo tenía que hacer un transbordo y no me dieron ni comida, no puede ser así”, sostuvo. Y cerró: “Yo tengo un restaurant y un hotel en el sur de Buenos Aires y hoy tenía que estar allá y no pude”.

Otro pasajero en la misma situación que Paillaleo es Mario, que también llegó desde Chile. “Yo sabía del paro, pero nunca imaginé que iba a tener que estar tanto tiempo esperando acá”, expresó.

Mario llegó a la terminal de ómnibus a las 6 de la tarde. “Tenía que viajar justo hoy, pero por el paro me quedé sin colectivos. Ahora tengo que esperar mañana hasta las tres de la tarde me dijeron, desde la empresa. No tengo a donde ir así que voy a esperar acá a pasar toda la noche y la mañana acá”, concluyó.