Llegó Carcar pero los problemas internos siguen en la Uocra

El regreso de Víctor Carcar como delegado a cargo de la Uocra Neuquén no terminó de calmar las aguas de la interna sindical más ríspida de la provincia. Un nuevo episodio de violencia el viernes, sembró dudas acerca del proceso de “pacificación” encarado por el dirigente, quien regresó a la seccional en febrero a pedido del secretario general Gerardo Martínez.

“Si acá hay gente que no se apega a la ley, tendrá que intervenir la Justicia y resolver el problema. La idea es hacer denuncias en todos lados hasta que actúe”, aseguró ayer Carcar. La nueva sede del sindicato, en Bouquet Roldán 525, fue sorprendida días atrás con disparos que no impactaron sobre el edificio, sino sobre los vehículos estacionados en la cuadra. No fue el primero desde que se instalaron allí y nada indica que pueda ser el último. “Han querido generar algún hecho mediático, sino no tiene sentido. La sede estaba cerrada hace tres días”, señaló Carcar.

El dirigente del gremio de la construcción retomó su rol como delegado tras quedar en libertad por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo desligó de la estafa al policlínico Arbos. Durante su ausencia, Juan Carlos Levi y Miguel Ángel “Rancho de paja” Godoy disputaron el poder de la seccional con una violenta interna en la que ninguno se pudo imponer. Tampoco logró resultados el interventor Damián Miller.

Carcar dijo que su relación con ellos “es buena” porque ambos dirigentes fueron secretarios suyos durante su anterior mandato. “El problema no son ellos, sino la organización sindical. Hay que recuperarla”, planteó.

El mes pasado, un grupo identificado con Levi salió a repartir volantes a los conductores que transitaban por los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti reclamando elecciones democráticas. El delegado evaluó que no serán convocadas hasta que se renueven los mandatos de la conducción nacional y de todas las seccionales del país, pues se realizan en simultáneo. Eso no sucedería sino hasta el 2022.

El gremio de la construcción agrupa a más de 12.200 trabajadores en la provincia, pero muy pocos están afiliados. Carcar aseguró que se fue del sindicato con alrededor de 5.200 miembros, pero el número descendió a poco más de 1.000 según el registro del año pasado.

“Hay un escenario bastante complejo porque hace un año y medio que no estaba y quedó bastante anárquico todo. Tengo relación con la mayoría de los delegados y estamos trabajando sobre eso.”, dijo.