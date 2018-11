Los ceramistas anunciaron que volverán a bloquear la Casa de Gobierno

Los ceramistas de Neuquén manifestaron que ven con preocupación que se acerca fin de año y que los funcionarios provinciales no los reciben porque están de campaña.

En pos de ser recibidos por algún representante del Ejecutivo, los trabajadores de las tres cerámicas recuperados se manifestaron esta mañana frente a la Casa de Gobierno, donde fueron recibidos, según informaron. Sin embargo cuestionaron que el ministro de Trabajo Mariano Gaido les pidió una semana para darles respuestas, por lo que anunciaron que mañana volverán a protestar.

Entre sus reclamos se enumeran el pago del salario social complementario que Nación recortó a 20 obreros y una compra anticipada de producción por parte de la provincia.

“La excusa de que los funcionarios están de campaña no puede ser argumento para que no se avance en dar respuesta a los reclamos que venimos sosteniendo de hace meses. Los tiempos de nuestras familias no son los tiempos de los funcionarios del gobierno. Necesitamos respuestas urgentes”, cuestionaron.

Los ceramistas han venido movilizados durante todo el año por estos reclamos, además de exigir la expropiación de la Cerámica Neuquén e impedir que les cortaran el gas. Actualmente afirmaron que se encuentran en riesgo los trabajos de 400 ceramistas.