Los comercios neuquinos no tienen lugar para las quejas

La Dirección de Defensa al Consumidor realizó un relevamiento durante tres meses a comercios de la ciudad de Neuquén para verificar el cumplimiento de normativas que protegen al consumidor.

De un total de 54 negocios neuquinos que fueron inspeccionados en los últimos tres meses, 24 no poseen libro de quejas, agradecimientos, sugerencias y reclamos. De acuerdo con la ley provincial 2.923 debe existir un libro de este tipo en las dependencias públicas, locales y comercios privados con atención al público, y donde se presente el servicio de atención al cliente y de posventa. Los comercios deben informar además la existencia del mismo a través de un cartel ubicado en un lugar visible al público.

“El cumplimiento de la ley establece que los locales comerciales tengan a disposición de los consumidores el libro de reclamos quejas y sugerencias. Es una ley que supervisamos desde el área de fiscalización de Defensa del Consumidor. Y durante estos meses estuvimos haciendo un balance y estadísticas del acatamiento que tiene esta ley en la generalidad de los comercios”, explicó Laura Vargas, directora provincial de Defensa del Consumidor.

Y agregó: “Lo que nosotros hacemos es constatar que no solo este el cartel que indica que el libro de quejas esté a disposición, sino que también esté el libro de quejas porque muchos tienen el cartel pero el libro no. Y este no es cualquier libro. Sino que es un libro que tiene que estar foliado, identificado y además debe estar aprobado y firmado en la hoja uno por la autoridad de aplicación que en este caso somos nosotros la Dirección Provincial de Defensa al Consumidor”.