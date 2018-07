Los comercios neuquinos sufren la caída de las ventas

El impacto de la inflación y la suba del dólar modificaron los modos de consumo en los últimos meses y obligaron a comerciantes a diseñarse nuevas estrategias para no perder ventas. En una recorrida realizada por “Río Negro”, vendedores y encargados de comercios del Bajo de la capital afirmaron que las personas compran menos, por unidades o buscan los precios más económicos, principalmente porque “toda la semana aumentan los productos o los insumos”.

Los comerciantes indicaron que intentan sobrellevar el día a día, buscan precios en los mayoristas o en el mercado central. Sin embargo, afirmaron que es difícil sostener los precios sin los aumentos que todos los meses se hacen sentir. Según Andrea, encargada de una despensa, les resulta complicado plasmar precios reales aunque no obtengan las ganancias deseadas. Además, sostuvo que se utiliza más la tarjeta de débito y crédito.

Otro de los puntos en común entre los consultados fue la suba de los impuestos de servicios públicos y de alquileres. También la dificultad para incorporar personal, como vendedores en blanco, ya que las exigencias de aportes económicos les resultan difíciles de sobrellevar.

En las panaderías, los comerciantes tratan de mantener el precio del pan y las facturas, porque es lo que se consume diariamente. La docena de facturas ronda en general los 140 pesos, pero la gente compra por unidades.

“Nosotros tratamos de mantener los precios estables sobre todo en los productos cotidianos y limitamos la producción de especialidades como tortas y masas finas por encargo”, afirmó Alexa, encargada de una panadería céntrica. Agregó que en la producción tuvieron que modificar sus métodos ya que se perdía mercadería porque no se consume tanto como antes.

Las ventas en ferias legales de ropa también sufrieron bajas. “Aunque las personas las elijan por precios más baratos, igual se quejan porque no les alcanza”, afirmó Wilder, vendedor de uno de los puestos. Otros comerciantes de las ferias coinciden en que desde hace unos seis meses los precios sufren modificaciones.

“Las personas venían a comprar a las ferias porque era más accesible, pero ahora eso cambió. Nosotros tenemos que ajustarnos porque no nos alcanza para pagar los impuestos del local y ya no podemos tomar vendedores porque no les podemos pagar”, comentó Marlín, dueña de uno de los puestos.

En lo que va del año, la inflación acumuló una suba de 16,19% en Neuquén y fue la más alta desde 2016. Fue resultado, principalmente, del proceso de devaluación del peso ocurrida en los últimos meses.