Ni un paso atrás: Las Madres de Neuquén cumplen 41 años

Las Madres de Plaza de Mayo Neuquén y Alto Valle cumplen hoy 41 años como organización que nació en demanda del cumplimiento de los derechos humanos, en busca de sus hijos desaparecidos que habían sido secuestrados por la dictadura.

“En febrero o marzo de 1977 las madres no sabíamos dónde más ir en busca de nuestros hijos desaparecidos y fuimos a Buenos Aires con el obispo Jaime De Nevares y el obispo metodista Federico Pagura para entrevistarnos con el asesino más grande que puido haber existido, que fue Videla. Allá nos esperaba el premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel. En ese viaje se nos acercó Hebe de Bonafini y nos invitó a las reuniones que se hacían allá en Buenos Aires y cada vez que se podía, íbamos a escuchar lo que se sabía”, detalló Inés Ragni, ese primer encuentro con las Madres de la plaza en la capital federal.

Detalló que un 30 de abril de 1877 hubo una gran reunión con encuentro en la calle con las madres “de todas las ciudades y de todo el país” que buscaban a sus hijos desaparecidos, y desde Neuquén fueron como integrantes de familiares de detenidos - desaparecidos que participaba de las reuniones que se hacían en el obispado con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

“Nosotros seguimos como familiares hasta que en 1982 en una visita de Hebe de Bonafini, nos convertimos en Neuquén la primera filial de las Madres de la Plaza”; destacó Inés.

Actualmente las Madres neuquinas no participan de la organización a nivel nacional. “La consigna de la asociación era no negociar con ningún partido político, porque nuestros hijos eran de distinta ideología; nosotros seguimos bajo esa consigna: no somos de ningún partido político”, reafirmó.

Destacó que a 41 años “desde que colgamos el delantal y cambiamos la cocina por la calle, hemos tenido que aprender muchas cosas. Hemos aprendido con el golpe más grande que le pueden dar a una mujer que ha parido sus hijos y se los han sacado de la casa, del cine o de la plaza; hemos dicho Nunca Más queremos pasar años como los que pasamos; después aprendimos a unir fuerzas con distintos gremios y sindicatos, y como hoy y ayer estamos pidiendo por la defensa de la Salud, de la Educación y el Trabajo. Les hemos dicho: sigan en la calle, es el único lugar para la pelea sin violencia, reclamar y que vean los demás que están reclamando”, sostuvo