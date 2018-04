Pechi se sacó la foto con Macri

El intendente Horacio Quiroga participó hoy del Foro Federal de Ciudades que se desarrolló en la Quinta de Olivos y encontró a los jefes comunales de las capitales del país en una misma mesa junto al Presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Del encuentro también participó el Jefe de Gabinete, Marcos Peña y los mandatarios comunales compartieron experiencias de gobierno con el objetivo de encontrar políticas en común que permitan una mejor calidad de vida de los ciudadanos.

“Con gusto participé de este foro junto al Presidente de la República, un espacio en donde coincidimos que como gobierno debemos tener una administración responsable de recursos, no aumentar gastos corrientes, no hacer clientelismo y no incrementar la carga impositiva a la actividad económica, porque los municipios no pueden ser los que dinamiten la actividad económica de cada localidad”, resumió Quiroga.

“Como dijo el presidente, está claro que sin inversión no se puede transformar”, aseveró el intendente.

“Hay que convertir los espacios en oportunidades, y esto tiene que ir de la mano de gastar cada vez menos en burocracia y cada vez más en obras y servicios. De lo contrario, no hay transformación posible. Es necesario tener muy bien organizada la administración”, agregó Quiroga.