Pide que se investigue la golpiza que recibió en un boliche

“Estoy muy enojado, estoy irreconocible. No puede ser que esta gente actúe de esta manera”, manifestó Ricardo Tapia, un joven que la semana pasada fue víctima de una brutal golpiza en el local nocturno Bora Bora, y exige que se investigue a todo el personal de seguridad que trabajo esa noche.

El joven se encuentra en su casa, con certificado médico por las múltiples fracturas que sufrió en el rostro, incluyeron los huesos maxilares, pómulos y tabique nasal. Esta semana tuvo que ir a ver a un cirujano para que evalúe la evolución de sus heridas y en el caso de considerarlo necesario, realizar una segunda operación reconstructiva.

En diálogo con “Río Negro”, el muchacho se lamentó por la cantidad de lesiones que sufrió y “la cobardía con la que actuaron estas personas”, aseguró que lo atacaron incluso cuando estaba tendido en el piso, indefenso. En ese contexto solicitó que todos los integrantes de la seguridad del local que se ubica en la diagonal Alvear al 270 sea investigado y aseguró que en el caso hay policías adicionales involucrados.

Relató que el jueves de la semana pasada había salido con amigos y alrededor de las 5 de la madrugada, cuando se estaba retiraron lo agarraron por las espalda los “patovicas” del lugar. Lo golpearon y lo llevaron hacia afuera ante la vista de todos. “Me dieron una paliza y cuando estaba tendido en la vereda vino una persona y me dio una patada en la cara”, aseguró y mencionó con nombre y apellido a su agresor.

Su abogado Michel Rischmann, que se constituyó como querellante en la causa, informó que se solicitaron numerosas medidas entre las cuales exigió las grabaciones de las cámaras de seguridad del local, informes de la policía donde detallen los registros de policías que realizaron adicionales y que se lleven a cabo ruedas de reconocimiento, entre otras cosas.

Además pidieron que se impute a la persona que agredió a Tapia cuando se encontraba en el piso, momento que quedó registrado en grabaciones de celulares de las personas que vieron el hecho y que también circularon por distintas redes sociales.

El joven agredido manifestó también su descontento contra los propietarios del local y afirmó que “mi mamá fue ese mismo día a tratar de hablar con los dueños y no la quisieron atender. Cuando llegó al boliche ya habían lavado las veredas donde había quedado un charco de sangre. Después uno de ellos se acercó a mi familia para ver cómo me encontraba, pero me parece que fue por miedo a lo que pueda pasar ahora. Quiero que la justicia actúe”, reclamó el joven.