Por el paro colapsó la guardia del hospital más importante de Neuquén

Las medidas de fuerza que tomó el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune) tuvieron un gran impacto en la prestación de servicio del hospital Castro Rendón, que ayer por la tarde se vio superado por la demanda en el sector de guardia. La falta de personal en el servicio se hizo notar y hubo gente que debió esperar hasta dos horas para recibir atención.

Te puede interesar: Profesionales médicos de Neuquén van al paro hasta el 4 de Mayo

La jefa del servicio, Gilda Casagrande, explicó que el problema surgió porque los médicos se encuentran de paro hasta mañana y por ese motivo no se está atendiendo los consultorios del nosocomio. Por ese motivo ayer por a las seis de la mañana la gente comenzó a llegar al hospital y al tomar conocimiento de la situación comenzó a dirigirse al sector de guardias, que se ubica en la calle Alderete al 150.

Casagrande explicó en declaraciones a LU5 que “la gente está enferma y necesita ver a un médico que lo atienda, entonces recurrían a la guardia, para buscar una solución. A veces se pueden solucionar algunos problemas y otro son problemas de consultorio que la guardia no puede dar respuesta”.

En ese contexto la jefa de servicio puntualizó que a la alta demanda que se registró ayer se sumó el problema falta de personal que afronta el hospital, y remarcó “estamos con falta de recursos humanos, tenemos médicos que se han jubilado, otras con licencia por embarazo y ayer la renuncia de un nuevo medico del servicio. Somos un plantel de 14 médicos que venimos estos últimos dos o tres meses haciendo entre 7 y 10 guardias, el mes pasado yo hice 12 guardias que ya es incompatible con la vida personal y profesional”.

Te puede interesar: Alertan por un éxodo de médicos al sector privado

La suma de factores derivó en que el tiempo de espera de los pacientes se duplique y hasta triplique ayer por la tarde. Casagrande señaló que el tiempo de demora habitual va desde media hora hasta una hora, pero ayer esos parámetros se ubicaron entre una hora y media y dos horas, después de la 13.

La profesional indicó que “nuestra política es siempre atender a todo el mundo, tenga o no obra social. Nos encanta que si el paciente tiene obra social elija el hospital porque habla de que hay una buena calidad de atención y la queremos seguir manteniendo, pero para sostenerlo hace falta que las autoridades no apoyen”. Agregó que están a la espera de que el ministerio de Salud, a cargo de Ricardo Corradi Diez, informe los destinos de dos residentes “que salen en junio y no sabemos si van a quedar en el servicio o se van, cuando la criticidad del hospital necesita hoy a estas residentes”.