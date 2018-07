Por reclamos salariales, tomaron el matadero de Neuquén

Desde ayer por la tarde un grupo de trabajadores del matadero municipal de Neuquén, ubicado en la Colonia Rural Nueva Esperanza, tomaron las instalaciones reclamando el pago de salarios. También pidieron el llamado de elecciones y criticaron al titular de la organización Alejandro Benítez.

Es la segunda vez que la única planta de faena que funciona en Neuquén capital entra en conflicto en apenas dos meses. A finales de mayo el Cippa (Control de ingreso Provincial de Productos Alimenticios) lo clausuró argumentando que faltaba documentación, mal estado de las instalaciones y mal estado de los corrales.

Un socio de la Asociación de Fomento Rural de la meseta, Juan Vargas, manifestó en declaraciones a AM550 que la medida de fuerza fue tomada por los faenadores quienes reclaman el pago de salarios. Indicó que “el presidente de la AFR, Benítez, no quiere pagarle los sueldos y hace 5 o 6 meses les paga únicamente con el plus de faena y no con la plata que le manda el municipio para los sueldos”.

El hombre agregó que pese a la toma del edificio ubicado en las calles El Lúpulo y El Trigo, los obreros continúan con la faena de los animales “para no quedar mal con los vecinos” y a su vez denunció que trabajan en pésimas condiciones “los pibes faenan en el suelo, no tienen ni ropa, las botas pinchadas y los pies mojados. Hacen el trabajo porque necesitan la plata, pero los maltratan y les pagan una miseria recriminó”.

En el contexto del reclamo, Vargas indicó que existe un mal manejo de los fondos que envía el municipio al matadero, afirmó que “le envían 80.000 pesos y algo para los sueldos” y además exigió la salida del titular de la AFR para que se convoquen a elecciones.