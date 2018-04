Proponen incentivar la meditación en las escuelas neuquinas

Beatriz Goyoaga, directora para toda América Latina de la organización educativa “El Arte de Vivir”, está de visita en la ciudad para un ciclo de charlas que comenzará hoy a las 20 en el Cine Teatro Español de Neuquén y que seguirá luego en Roca y Cipolletti. Antes de las conferencias, la instructora de “El Arte de Vivir” firmó con la ministra de Educación Cristina Storioni un acta de intención para comenzar a aplicar técnicas de meditación en las escuelas, según aseguraron desde la fundación educativa. El encuentro se llevó a cabo ayer y contó con la participación de 30 mujeres de Neuquén, Roca y Cipolletti entre quienes se encontraban la esposa del Gobernador María Luisa Cuesta y la diputada Gloria Sifuentes Según Beatriz Goyoaga “la Ministra quiso formar equipo a fin de empezar a delinear una propuesta para abrazar la escuela utilizando las técnicas y herramientas que enseña El Arte de Vivir, y que tiene como propósito en el mundo, construir una cultura de paz, a través de la mutua comprensión, la valoración de la diversidad y la capacitación en herramientas del manejo de estrés”.

¿Quién es Beatriz Goyoaga?

Periodista española, experta en Política y Economía. Habla 7 idiomas (chino, alemán, Inglés, francés, Italiano, portugués y español). Directora General de El Arte de Vivir en Latinoamérica y España, es instructora senior y maestra de instructores. Viaja desde México hasta Tierra del Fuego visitando cárceles, políticos, para llevar a cabo la campaña “Por una Sociedad Libre de Violencia”.

Conferencista internacional con más de 10 años de experiencia. Más de 40.000 personas han pasado por sus seminarios de respiración y meditación, tales como Jefes de Gobierno, Decanos de Universidades, Ministros, Legisladores, personas privadas de su libertad, policías en la Academia de Policía, agentes del Servicio Penitenciario, deportistas. Así como también entrenó a, CEOs, gerentes, directores, presidentes de las empresas líderes en el Cono Sur como Coca Cola, Telefónica de Argentina, Procter & Gamble, Citibank, NCR, IBM, FEMSA, Banco Santander, La Nación, Clarín, entre otros.

También dicta conferencias magistrales, como ser: “Manejo del Tiempo” y “Éxito sin estrés” “Los Miedos”

Conductora del Programa de TV/Radio Vivir Evolucionando.

Ex Directora de International Press Services, trabajando para el Daily Mail, Sydney Morning Herald, US Journal of Law, Media International, Variety, Irish Times, TV International, Economist Think Tank, etc.

Entre los personajes entrevistados se encuentran S.A.R. la Reina de Inglaterra, S.A.R. la Princesa Diana de Inglaterra, George Bush, Nelson Mandela, Madonna, Kuitca, Gustavo Cerati, varios Premios Nobel, escritores y artistas, líderes espirituales y todos los Presidentes del Cono Sur de las últimas dos décadas.

Residió largo tiempo en Tíbet, estudió chino en Taiwán, vivió con los aborígenes en Australia. Dio la vuelta al mundo “sola” en 367 días entrevistando políticos y personalidades. Atravesó el desierto de Arabia, vivió en Siberia y en la Antártida navegando en el rompehielos Almirante Irízar. Ha escalado dos veces el Everest. Estas y otras experiencias de vida pueden encontrarse en su biografía “Del Gin Tonic a la Meditación” Atlántida, 2012.

Recientemente estuvo presente en las negociaciones de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, en donde participó acompañando a Sri Sri Ravi Shankar. A raíz de conversaciones con él, los líderes guerrilleros decidieron adoptar el Principio gandhiano de la no-violencia y anunciaron el cese definitivo del fuego.

¿Qué es el arte de vivir?

El Arte de Vivir, es una organización internacional educativa y humanitaria que ofrece programas en más de 170 países en todo el mundo para reducir el estrés con el objetivo de promover una cultura de paz disminuyendo los niveles de violencia en la sociedad. Sus proyectos de servicio, programas de eliminación del estrés, yoga y meditación han beneficiado a más de 400 millones de personas de diferentes orígenes, religiones, culturas, tradiciones y estilos de vida.

También su organización hermana la Fundación El Arte de Vivir brinda programas especiales para reducir rehabilitación de personas privadas de la libertad, enfermos terminales, adictos y comunidades en zonas de riesgo.

Vivir la vida plenamente y en libertad, es un arte que requiere habilidad, intuición, creatividad, y conocimiento. Estos son los valores que, a través de sus programas, la fundación propone restaurar en nuestra sociedad. Programas que eliminan el estrés, crean un sentido de pertenencia, restauran los valores humanos y alientan a personas de todos los niveles sociales, religiones y tradiciones culturales a unirse en celebración y servicio.

La Fundación tiene estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y ante la Organización Mundial de la Salud -World Health Organization (WHO) en el programa “Desarrollo de la Política Global de Salud para el Siglo XXI”.

