Quejas por las veredas del Metrobús

“Que venga algún bocho a explicarme esto, porque la verdad que no le encuentro sentido. No tiene sentido”, exclamó Juan Domingo Briceño, parado en la esquina de avenida del Trabajador y Casimiro Gómez. Es el sector donde comienza el Metrobús de Neuquén. Allí las veredas son angostas y los postes del nuevo tendido eléctrico dificultan el paso de los vecinos.

A Briceño la situación le preocupa particularmente porque su movilidad es reducida, anda con un bastón de madera en la mano y a simple vista se nota que tiene dificultades para caminar. El hombre tiene 68 años y gran parte de su vida la pasó sobre una silla de ruedas, porque a los tres años le diagnosticaron poliomielitis y las secuelas que tuvo son evidentes. Hoy en día puede caminar porque se sometió a varias operaciones, pero el hecho que denunció con la Defensoría del Pueblo lo sensibiliza.

El sábado por la tarde salió desde su casa ubicada en el barrio Altos del Ruca Che y recorrió unos 1.000 metros de obras, en todo el tramo no paró de indignarse: “Yo no entiendo cuál es el sentido de esto, no se preocupan por la gente y no solo porque quien tienen discapacidad, qué ocurre con una madre que anda con el carrito. Tiene que ir por la calle”, se preguntó y contestó.

El tramo comprendido entre Necochea y Godoy es particularmente complejo para el tránsito, porque hay obras que están inconclusas, pozos sobre las veredas tapados con palets, restos de cemento seco y escombros que no solo tapan la circulación, también obstruyen las rampas sobre las esquinas.

Briceño enumeró un puñado de irregularidades, explicó que “el ancho de las rampas no es adecuado, para que una persona suba en silla de ruedas debe tener como mínimo unos 90 centímetros, pero hay algunas que son angostas y encajonadas. Están los postes de luz en la vereda, los canastos de los vecinos y los carteles de tránsito a la mitad. Una persona caminando los puede esquivar, pero una silla de ruedas no”.

En ese contexto manifestó que él no está en contra de la obra, “que puede ser que cuando la concluyan sea muy buena, solo quiero que sepan que están haciendo esto mal”, aseguró.

Mencionó también que “existen varios organismos que deben velar por los derechos de las personas con discapacidad en la ciudad y en la provincia, pero no se respetan los intereses. El Congreso de la Nación adhirió en el 2008 a la convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que en los papeles se ve muy bonita, pero en la práctica no se hace nada”.

Briceño realizó su reclamo el lunes ante la Defensoría del Pueblo donde aportó más de 30 imágenes que tomó con su teléfono celular. Desde el organismo explicaron que fue atendido personalmente por Ricardo Riva y el asesor legal, Silvio Baggio, quienes iniciaron una actuación que se remitirá a Obras Particulares del Municipio.