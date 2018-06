Quiroga les descontará el día a los municipales que hagan paro

El intendente de Neuquén, Horacio Quiroga, le descontará el día a los trabajadores municipales que adhieran hoy al paro. A través de sus redes sociales, el jefe comunal adelantó que “el gobierno municipal reconoce y respeta el derecho constitucional a reclamar y manifestarse”, pero aclaró que se hará “respetar el derecho a trabajar”.

“Es por esto que a aquellos empleados que adhieran al paro y no se presenten en sus lugares de trabajo, se les descontará el día con la correspondiente pérdida del presentismo. Como ya he dicho en otras ocasiones, los contribuyentes de la ciudad no tienen porqué pagar el sueldo de alguien que no cumple con la tarea asignada”, sostuvo Quiroga.

El sindicato municipal, Sitramune, es uno de los que convocan a adherir al paro nacional dispuesto por la CGT y la CTA a nivel nacional. Entre las consignas, plantearon el rechazo “al ajuste del gobierno nacional”, al acuerdo con el FMI y a los tarifazos. En el plano local, sumaron como reclamo el “no al avance del intendente sobre la caja jubilatoria”.

Quiroga aseguró que “en la municipalidad de Neuquén se trabajará normalmente, habrá atención al público y se cumplirá con los servicios previstos”.