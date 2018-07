Quiroga no permitirá que se aplique la ordenanza que creó la garrafa social

Quiroga anunció que no será implementada la ordenanza que creó la garrafa social porque la vetará.

El intendente de Neuquén Horacio “Pechi” Quiroga anunció que no será implementada la ordenanza que creó la garrafa social porque la vetará.

El decreto no se emitió aún, aunque la posición del oficialismo ya fue adelantada en la última sesión del Deliberante, en la argumentación del presidente del Concejo, Guillermo Monzani.

Quiroga adelantó que no permitirá su promulgación, que la vetará y criticó a quienes le reprochan el uso de esta facultad. “Terminemos con esto de que el intendente veta todo con lo que no está de acuerdo, obviamente si estoy de acuerdo no lo voy a vetar.”

- ¿No hay como una falta de respeto en esta relación con el Deliberante, de vetar lo de la oposición?

“No, falta de respeto es que me objeten que no puedo vetar”

-¿No hay una posibilidad de diálogo con la oposición para que no sea esta relación del veto?

“El diálogo que podemos hacer es enseñarles cómo se administra. Sobre todo al MPN para que le enseñe a su gobernador como se administra para que la provincia no esté quebrada.”

¿En este nuevo período en el Deliberante hay una polarización entre el MPN y usted?

“Ellos tienen un concepto de administración de aumentar gastos corrientes, lo que no es desarrollo ni progreso; le cambian la vida a los punteros pero no le mejoran la calidad de vida a los neuquinos a través de obras, servicios, calidad educativa y buen sistema de salud. Nuestra forma de administrar es asignar gran parte del presupuesto a obra pública, no endeudar innecesariamente a la municipalidad; y en esto sí habrá una polarización con aquellos que quieren el populismo y los que queremos que Argentina salga del populismo”.

Respecto a la comunicación que se emitió en la misma sesión en la que se determinó la emergencia pública en materia tarifaria, el mandatario indicó que “lo que pasa es que los concejales de la oposición no aceptan que este Municipio no está en emergencia”.