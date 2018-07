Rechazan en Neuquén el ajuste a las asignaciones familiares

Diversos bloques de la oposición se manifestaron contra el decreto lanzado ayer por el gobierno nacional que modificará el régimen de asignaciones familiares a partir de septiembre.

El decreto 702/2018 no solo eleva el piso y baja el techo para cobrar las asignaciones, sino que también quita el beneficio para la zona patagónica que duplicaba el monto general por hijo.

Ante este escenario el vicegobernador de la ciudad de Neuquén, Rolando Figueroa sostuvo que “hay que acentuar la defensa de los intereses de los neuquinos frente a un gobierno nacional que es cada vez más centralista y que toma medidas que evidencian una clara falta sensibilidad social y visión política”.

Agregó que el gobierno nacional cumple con “el ajuste pedido por el FMI. Primero lo intentaron con la subvención al suministro del gas que perciben los hogares patagónicos y ahora por esta conquista de los trabajadores”. Y remarcó que la medida “excluye y empuja a la pobreza”.

La diputada nacional por el MPN, Alma Sapag, también criticó la medida y dijo que no coincide “con los funcionarios nacionales que sostienen que ya no hay diferencias importantes entre los ingresos y el costo de vida de las distintas zonas del país”. Además expresó que lamenta que “se pongan en duda las inclemencias climáticas, que no se reconozcan las grandes distancias y la baja densidad poblacional”.

A través de las redes sociales, el diputado nacional por Unidad Ciudadana, Darío Martínez anticipó que junto a otros diputados “vamos a presentar la derogación del Decreto y una Ley que establezca el derecho de los patagónicos a percibir asignaciones familiares más altas que en Buenos Aires”.

Por medio de un comunicado las Agrupaciones Peronistas Zapala manifestaron que “ante una afectación directa a más de 300 mil niños, y familias que viven con este aporte para sobrevivir a este modelo de expulsión y entrega, nos sumamos a las iniciativas nacionales de nuestros diputados que piden derogarlo y generar como alternativa su incremento”.

Río Negro:

La senadora nacional de Río Negro, Magdalena Odarda dijo que con este decreto, “el gobierno eliminó directamente la diferencia por zona, recortando los recursos de los trabajadores para seguir beneficiando a los grandes polos de siembra y la minería contaminante”.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro, el secretario general Rodolfo Aguiar acusó al gobierno de castigar a “dos de los sectores más vulnerables de la sociedad que son los niños y los jubilados. Es una medida inconstitucional y discriminatoria”.