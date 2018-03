Renunció el funcionario municipal de Neuquén denunciado por acoso

Luego de ser denunciado por acoso laboral y psicológico, el subsecretario de Deporte y Juventud Ariel López renunció a su cargo en la intendencia neuquina.

La dimisión fue presentada durante este martes ante Horacio “Pechi” Quiroga, quien a través de un decreto hizo pública la aceptación de la salida del ahora ex funcionario municipal.

López había sido apartado de su cargo en las últimas horas, tras haber sido denunciado por una empleada de su cartera. Además se había previsto el inicio de un sumario interno, ya que hay una denuncia policial en su contra, que fue derivada al Juzgado Laboral N°2 a cargo de Mónica Martens.

La denunciante relató que las situaciones de violencia de género comenzaron hace más de un año, con mensajes a la madrugada diciéndole que “estaba linda” o exigiéndole que vista ropa ajustada y escotada para ser promotora de actividades del municipio.

Luego de negarse, la mujer explicó: “respondí que entonces me estaba usando de promotora para verme el culo, riéndose me contestó que sí, sino para qué me iba a llevar”.

Este tipo de situaciones se repitieron con insinuaciones constantes y comentarios sobre su aspecto físico, aseguró la mujer. Además, López le hacía referencias a los supuestos celos de su esposa, según el relato de la denunciante, y se enojó cuando ella se puso de novia.