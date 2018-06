Skates y rollers invaden la ciudad pero no tienen reglas de tránsito

La ley nacional de Tránsito 24.449 define como actores viales a los automóviles, bicicletas, motos, peatones e incluso a los carretones, “todo vehículo especial cuya capacidad de carga, tanto en peso como en dimensiones supera la de los vehículos convencionales”. Pero nada dice de los que se trasladan sobre rollers, patines y patinetas.

Para cada uno de los actores viales hay reglas, lugares definidos por donde pueden circular y sanciones si infringen la ley. Para todos, menos para los patinadores. Esto los pone en una situación de constante peligro, no solo ante la posibilidad de sufrir un accidente sino porque no cuentan con protección jurídica.

En la ciudad de Neuquén, desde hace un tiempo ha crecido considerablemente la cantidad de jóvenes que recurren a los patines y patinetas para trasladarse porque son un medio económico, portátil y rápido.

Utilizan las calles en pendiente para acelerar la velocidad, cruzan por la derecha o por la izquierda entre los autos y cruzan semáforos en rojo. Los inspectores de tránsito n o pueden sancionarlos por no estar incluidos en la legislación vigente, solo pueden recomendarle algunas cuestiones de seguridad.

Desde la ONG Bien Argentino se viene trabajando hace un tiempo en estas cuestiones. “Esta actividad que día a día va teniendo nuevos adeptos aún no se encuentra regulada, sin embargo, no podemos ignorar que si no se tienen en cuenta algunas precauciones, genera peligros para la integridad física de quienes la practican y de su entorno”, comentó Sandra Torres, presidenta de la organización no gubernamental.

Torres mencionó que las personas que circulan en patines o patinetas son muy vulnerables en las calles de una ciudad con alto flujo vehicular. “La inestabilidad de estos rodados que depende en gran medida de la destreza de quien los dirige, los sistemas de frenado poco eficientes o sin ellos en el peor de los casos, la falta de carrocería protectora y la ausencia de elementos de protección como el casco, las rodilleras y las coderas y la velocidad que alcanzan en algunos casos”, detallo. Esto sin sumar que en muchos casos se ven jóvenes en patines que van escuchando música con auriculares, lo que les impide poner escuchar si un auto se acerca por detrás o si les tocan bocina.

Una de las recomendaciones es no circular por la calle, pero tampoco deberían hacerlo por las veredas. Así quedan confinados a utilizar sus patinetas y patines en parques y patinódromos.

Pero como no esta regulado el uso de estos elementos, nadie puede obligarlos, por lo tanto la vía libre queda a criterio y conciencia de cada uno de los que utilizan patinetas o rollers para trasladarse.