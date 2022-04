Conflicto por el histórico cine de Centenario

A principio de mes la provincia anunció que avanzaban las negociaciones para comprar el edificio del cine Teatro San Martín de Centenario. El gobernador, Omar Gutiérrez, recorrió las instalaciones junto al intendente Javier Bertoldi y afirmó que sería un regalo por los cien años de la ciudad.

La adquisición del inmueble es muy esperada, pero la familia dueña del inmueble reclama que no fue consultada para la venta. Una de las propietarias, Hayde Savron dijo que «me llama la atención que ninguno de los tres hermanos fuimos consultados en la venta. Actualmente la sucesión está abierta, me parece que el gobernador tendría que haber citado a los integrantes de la sociedad para poder llevar a cabo esta transacción. Nosotros estaríamos de acuerdo en la venta, pero no nos han contactado aún. Nos enteramos de la compra del cine por los medios locales. Queremos saber de qué manera se hará la transacción».

El cine formará parte del Corredor Cultural que busca poner en valor el patrimonio cultural, además, se busca recuperar un espacio para los centenarienses.

El intendente Javier Bertoldi manifestó su postura. Dijo que «la operación la está trabajando el gobierno provincial con una inmobiliaria de acuerdo con los dueños del edificio, Juan y Néstor Savron. El 20 de abril se firmará el contrato de compra. Es algo muy importante para los vecinos, es un centro cultural que hoy en día no está siendo utilizado, seguramente habrá que remodelarlo, pero para Centenario va ser un centro cultural importante por la ubicación que tiene dentro del Casco Viejo».

El cine fue construido en la década de 1950. Su recuperación es anhelada por la comunidad en general. Se caracteriza por ser uno de los tres cines de la provincia con capacidad para más de 500 espectadores y con una acústica muy buena.