Un intento de robo a un taxista generó confusión en Neuquén

Un taxistas neuquino fue víctima de un intento de robo ayer por la noche y a raíz del hecho se generó una confusión, porque trascendió que el conductor activó el botón de pánico y que luego la policía no lo podía encontrar.

El titular del Sindicato de Peones de Taxi de Neuquén, Eduardo Lira explicó que intento de robo ocurrió alrededor de las 20:30 cuando un chofer tomó un pasaje en el centro de la ciudad. Era un joven de 18 años que le pidió que lo transporte hacia el oeste.

“Fue hasta Rodhe o Godoy, el pibe le manifestó las intenciones de robo, lo agarró del cuello y se escapó. Al chofer lo socorrió la policía y a las tres cuadras agarraron al muchacho”, relató. Aclaró que el chofer no fue herido y que continuó trabajando con normalidad.

A raíz del hecho se generaron trascendidos de que el conductor del taxi había activado el botón antipánico y que la policía no lo podía encontrar en horas de la mañana de hoy, porque el vehículo se había dirigido a Centenario. Lira señaló que “el chofer continuó trabajando normalmente y hoy a las 6:30 llevó un viaje a Centenario, pero no ocurrió nada más. Quiero que se lleve tranquilidad porque no pasó nada grave”.

Por otro lado, sostuvo que la seguidilla de robos que habían comenzado a sufrir los taxistas semanas atrás, donde contabilizaron hasta seis hechos en menos de una semana, se detuvo. Indicó que “se está trabajando muy bien con la policía y están realizando controles sorpresivos, que es lo que nosotros estábamos solicitando”.