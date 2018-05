Una relación muy cercana detrás de los saltos hípicos

El arte y la práctica de montar un caballo es un deporte y también una aventura para la mayoría de los jinetes que lo practican.

Pero más allá del deporte y disciplina, existe una relación entre las dos vidas. El animal y el humano saltan el obstáculo juntos con el fin de crear vínculos que sobrepasen las barreras cotidianas. No es simplemente un salto hípico o ecuestre, es un binomio que conecta al caballo con su jinete. “Binomio”, es un concepto clave para los jinetes.

“Saltar junto con el caballo es otra cosa, es algo distinto. He hecho varios deportes pero ninguno me transmitió lo que siento con el caballo y tiene que ver con estar haciendo algo con otra vida. Me gusta sentir que se logra un unidad con el animal y eso es lo que hace la diferencia. Uno le enseña al caballo y a la vez ellos nos enseñan a nosotros cómo tratarlos”, expresó Martina Moreno, profesora de equitación y saltos hípicos del Centro Ecuestre Neuquino.

La dedicación que tiene la disciplina ecuestre no es dirigida solamente hacia lo deportivo. La responsabilidad que genera y demanda el animal también requiere de cierta atención.

“El caballo no es como la moto que se estaciona y si quiero en la semana la uso o no. El caballo es un responsabilidad. Más allá de ser una herramienta de trabajo para la equitación, es un amigo y para mi un cable a tierra. Uno venga mal o bien, feliz o triste, el caballo siempre está y te pone la mejor cara. Y eso es lo que trato de transmitir a todos los que les enseño, además del cuidado y la responsabilidad hacia el animal”, comentó Moreno.

Por otro lado un elemento fundamental que debe tener el jinete es la constancia. “Hay que dedicar tiempo porque es fundamental en esto. Tanto para el vínculo con el caballo como para avanzar en el deporte, porque uno no todos los días está igual y pasa lo mismo con los caballos, un día tiene ganas de andar y otros días no. Tener constancia genera que se puedan lograr diferentes objetivos y si uno viene cada tanto no se llegan a lograr o son resultados a largo plazo”, sostuvo la jinete.

También Maximiliano Fernández, jinete profesional reconocido nacionalmente, destaca que la comunicación y la relación con el caballo es esencial y de todos los días. “La conexión es un trabajo que hay que lograr para poder entrar en confianza con el animal. Por un lado está en el entusiasmo de la persona que hace el deporte y por otro las ganas que se tengan en compartir con el caballo, un salto o simplemente un trote. Hay que adaptarse: el caballo a la persona y viceversa”, relató Fernández.

En cuanto a la enseñanza, el jinete explicó que se trata de transmitir lo que personalmente se siente al montar un caballo. “A todos se los entrena por igual pero siempre se intenta expresar la conexión, el binomio que se genera entre las dos vidas. Hay alumnos que logran interpretarlo y otros que no, pero como en todos los deportes hay chicos que les gusta más que a otros y el que realmente le gusta ese es el que mas va a absorber los conocimientos”, sostuvo.

Si bien son varios los factores que determinan la relación o el binomio con el caballo, lo más importante es llegar a generar una confianza con él mismo. “Para mi la confianza entre el caballo y el humano pasa en diferentes cosas. Acariciarlo, darle un beso, una zanahoria con miel, avena, una manzana, cepillarlo y ensillarlos despacio, que no sea una rutina el hacer este deporte con él. Sino que sea algo con amor y respeto hacia el animal”, concluyó Moreno.