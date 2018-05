Vecinos del Bajo de Neuquén están hartos de los cortes de calles del municipio

Las obras de la calle Láinez no dejan de causarle dolores de cabeza a los vecinos del Bajo de Neuquén.

El tesorero de la comisión vecinal del área Centro Sur, Norberto Venditti, se quejó en una entrevista radial sobre la duración de la obra pluvial por los inconvenientes que trae al sector.

Cuando el municipio anunció que los trabajos comenzarían el 5 de febrero aseguró que los mismos se extenderían durante dos meses, un mes para las labores entre Planas y Alcorta y otro para los que se realizan entre esta calle y Sarmiento. A las pocas semanas comenzaron a hacerse sentir las quejas de los comerciantes, quienes afirmaron que perdieron la mitad de sus ventas por la baja circulación.

A cuatro meses de que se iniciara la obra pluvial, que busca evitar los anegamientos en el Bajo, el municipio dio el aviso de que la calle Alcorta permanecería cortada por dos semanas, lo que volvió a despertar las críticas de los vecinos.

Venditti afirmó que las obras se extendieron más de lo previsto porque la empresa que tiene a cargo las tareas no trabaja de forma continuada y acusó a los funcionarios municipales de no realizar controles para que esto no suceda.

Conociendo la situación, al momento de este último anuncio la subsecretaria de Obras Públicas Mariel Bruno explicó: “sabemos de las molestias que se ocasionan pero la buena noticia es que estamos llegando al final y lo que nos está quedando son sólo las vinculaciones”.

Por su parte, el tesorero aclaró: “no estoy hablando en contra de la obra sino en contra de la desidia de las autoridades”. Venditti reclamó que se deje libre un carril para que no descienda la afluencia de gente y la presencia de inspectores que ordenen el tránsito.