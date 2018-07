Vecinos piden que aprovechen la obra del Metrobús para hacer obras en el barrio

El acuerdo con los vecinos para que no frenen la obra del Metrobús a la altura de Gregorio Alvarez pende de un hilo. Ayer, tras intensas gestiones de funcionarios municipales y provinciales, acordaron levantar el corte a la espera de respuestas concretas a las obras de agua, luz, cloacas y gas que reclaman. Sin embargo, hay un grupo dentro de las 300 familias que viven en el sector que no quiere más demoras.

“Estamos al costado de una obra millonaria y se nos dice que no hay posibilidades de tener lo mínimo, hace años que estamos con papeles para solucionar que no tenemos gas, sólo por afuera tenemos luz, sin red de agua, ni cloacas. Si no lo conseguimos ahora, no sé cuándo”, explicó una de las voceras del barrio, María Victoria Torres.

Los vecinos llevaron a una asamblea ayer las diferentes tratativas que mantuvieron el martes y miércoles en una “mesa de diálogo” con funcionarios municipales, del Epas y de enlace con Calf.



El resultado fue complejo: la mayoría de los integrantes de la ex toma “La Pacífica” decidió levantar el corte, sin embargo, hay un grupo importante dentro de las 300 familias, que no estuvo de acuerdo con la definición de la mayoría porque hace 4 años que suman papeles a los expedientes sin conseguir servicios; y no quieren más dilaciones.

En concreto, se les indicó que para tener redes de luz como sus vecinos del frente y laterales, necesitan la mensura que la comuna se comprometió a iniciar el próximo lunes; para conseguir el gas requieren que las troncales de cloacas pasen por debajo del Metrobús, y para conseguir el agua de red necesitan gestiones del EPAs que al menos llevarán dos años.

“Lo más rápido va a ser las mensuras y la luz; podríamos tener en julio los pilares adentro del barrio, ahora tenemos en un sector de los costados; pero con este frío, se recalienta la única línea que tenemos en las manzanas internas y los cables se prenden fuego; los vecinos están de acuerdo en levantar las medidas, pero no todos, entonces se verá siempre y cuando arranquen las cosas que prometieron, porque desde el 2005 que estamos acá y desde el 2014 que estamos pidiendo que se cumpla con lo que estableció la resolución 588 de la municipalidad”, dijo la vocera.

En las reuniones del martes y miércoles que abrió el defensor Ricardo Riva, estuvieron representantes municipales (secretarios, subsecretarias y técnicos), del EPAS (gerentes de servicios internos) y de Calf; quienes prefirieron hasta ayer mantener silencio sobre el encuentro que llevan a cabo con los integrantes del barrio.