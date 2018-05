Video: políticos y ambientalistas opinan sobre la contaminación de los ríos

Este lunes llegó al centro de Neuquén el “inodoro tour” del diario “Río Negro” al que se acercaron numerosos vecinos, pero también ambientalistas y políticos, quienes opinaron sobre la contaminación de los ríos de la Confluencia.

Uno de los puntos principales fue el del correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento, ya que muchas veces fallan o no están habilitadas, y su extensión para dar cobertura a toda la población, teniendo en cuenta que no los líquidos cloacales de más de 78 mil personas no son procesados.

En esta semana fuimos publicando notas especiales sobre el tema, con el relevamiento de la situación actual, las propuestas de las organizaciones sociales y el trabajo que se emprendió desde el Estado. Léelas entrando a los títulos:

