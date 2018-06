Video: Quiroga habló sobre su postura con respecto al aborto legal

El intendente de Neuquén Horacio Qurioga se caracteriza por no tener pelos en la lengua a la hora de hablar de temas polémicos y con el debate sobre el aborto no hizo la excepción.

Ayer, durante una conversación con la prensa, fue consultado sobre su postura con respecto al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

“Pechi” fue tajante y luego de aclarar que su postura no es importante porque no está en el Congreso, dijo que no iba “a esquivar el bulto” y que hubiera votado en contra, como el diputado de su partido David Schlereth.

El voto de los diputados neuquinos de Cambiemos estuvo dividido, porque si bien Schlereth votó en contra del aborto, Leandro López apoyó el proyecto, que será debatido en el Senado.