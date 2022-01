“No me arrepiento de haber acudido al Fondo” dijo Nicolás Dujovne

Nicolás Dujovne, el exministro de Hacienda y encargado de negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el préstamo contraído bajo el mandato del ex presidente Macri, calificó de “positivo” el preacuerdo del Gobierno de Alberto Fernández con la entidad financiera.

“La economía argentina está plagada de problemas. Tenemos mucha pobreza, inflación, todos los problemas estructurales, a los que si le agregábamos un default íbamos a estar mucho peor«, sostuvo Dujovne en diálogo con la periodista Cristina Pérez para Radio Rivadavia, y agregó: «Sacar este problema del medio es muy importante para que nos enfoquemos en los problemas de verdad».

Asimismo, el exfuncionario aseguró que no se arrepiente de haber acudido al FMI. “Los problemas de la Argentina son muy grandes y estructurales y que el Fondo, del cual Argentina es un país miembro, nos estaba ayudando a resolver los problemas con un costo menor que si no hubiéramos tenido esa asistencia«, señaló Dujovne y agregó: “Teníamos la visión de que romper los contratos y los defaults son partes del problema. Recaer permanentemente en controles de cambios y cepos eran para problema«.

En la misma línea, destacó que el dinero del préstamo otorgado por el Fondo “no se evaporó” y detalló que el gobierno de Macri lo usó “para estar al corriente con las deudas» mientras «mejorábamos la posición fiscal e íbamos pasando del enorme déficit que heredamos al superávit».

Por otro lado, el exministro de Hacienda criticó a la sociedad argentina por no acompañar el plan acordado con el Fondo. “Hay una crítica de la sociedad argentina que no acompañó un programa que nos estaba llevando a resolver problemas estructurales”, ponderó. Además, aseguró que no aplicar reformas perjudicará al país y hará que se “pierda” de construir una “sociedad del futuro”.

“Tenemos que movernos a una reforma laboral, tributaria, previsional, debemos abrirnos al mundo para construir una sociedad mejor”, pidió, y afirmó: «El Gobierno no celebró el acuerdo ni lo comunicó. No saben dónde ponerlo».

Por último, el exfuncionario celebró el “cambio de retórica” que tuvo el Gobierno y que le permitió cerrar un acuerdo preliminar con el Fondo. “Cambiar la retórica confrontativa, y tratar de sacar este problema del medio es muy importante”, concluyó.

