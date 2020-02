Nuevo accidente en Darwin: "Cuando no está el radar pasan estas cosas”, dijo el intendente

Un accidente en la ruta 22 a la altura de la localidad vuelve a conmocionar a los vecinos de Darwin. A las 23:10, un vehículo Gold Trend, que transitaba de Choele a Chimpay, de donde es oriundo el conductor, colicionó con una moto 110. En un principio el conductor de la moto, un chico del pueblo fue trasladado al hospital de Choele, se creía que con heridas de gravedad, pero informaron en las últimas horas está fuera de peligro.

“Todavía no se pudo establecer a que velocidad venía el vehículo, pero a esa hora no funcionaba el radar, por lo que muchos aceleran”, dijo el comisario Barnes de Tránsito.

Foto Gentileza

En este sentido, el Intendente Hugo «Curi» Mansilla destacó que mucho se habla y se critica al radar, pero lo que hay que destacar, es que otra vez un ciudadano de su pueblo resulta víctima de la imprudencia de los automovilistas.

“La defensora del pueblo, el otro día hizo declaraciones diciendo que el radar no está habilitado, cuando no es verdad. Nos llevó un año y medio habilitarlo y teníamos todas las estadísticas de los accidentes que han ocurrido acá. No somos improvisados. En el horario que está el radar pasan despacio, si no está, acá tememos las consecuencias. Somos hijos del rigor”, disparó el intendente.

Foto Gentileza

Contó que hace un año pasó exactamente lo mismo y al chico que atropellaron en la moto debieron amputarle una pierna, y también sucedió en horarios que no estaba el radar. Por otra parte, dijo que hicieron muchas gestiones con Vialidad Nacional para que se hagan obras, pero por una cuestión de fondos nunca se avanzó. “Parece que si no nos tocan el bolsillo no tomamos conciencia”, concluyó el intendente.