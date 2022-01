Nuevo régimen de Monitoreo por pagos al Exterior

Por Federico José Parrilli

(consultorio@csbya.com.ar/Chinni, Seleme, Bugner y Asoc.)

Se endurece el cepo al dólar. Ahora colocan más controles para el pago de servicios al exterior.

La semana pasada el fisco emitió la resolución general 5135 mediante la cual se dispuso un control y monitoreo para autorizar pagos al exterior en concepto de importación de servicios.

Este nuevo sistema denominado SIMPES “Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicio” será de aplicación a personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas cualquiera sea la forma que adopten y que deban realizar pagos al exterior por cuenta propia o de terceros o actúen como ordenantes del pago, para cancelar obligaciones propias o de terceros.

El procedimiento consiste en que el contribuyente en forma previa a realizar un pago por importación de servicios va a tener que ingresar al sitio web con clave fiscal y mediante el servicio Simpes que deberá adherir, realizará una solicitud de pago al exterior donde informará las características de ese pago.

El fisco realizará controles sistémicos a partir de la información que surgirá de los registros del organismo y verificará también en la capacidad económica financiera (CEF) de cada contribuyente. En caso que el contribuyente no pueda acceder al pago de la importación de servicios deberá presentarse en el organismo e identificar cual es el inconveniente por el cual no acredita capacidad. Para el caso de negativa por no acreditar CEF el contribuyente podrá solicitar su reproceso o bien presentar una disconformidad.

Una vez aprobada la solicitud por la AFIP esta migrará al BCRA para el análisis correspondiente del organismo. Por su parte del BCRA emitió la comunicación 7433 mediante la cual se dispuso que las entidades financieras en forma previa a autorizar el pago de una importación de servicio deberán verificar que se encuentra en estado Aprobada.

La AFIP explicó que el SIMPES permitirá realizar una evaluación de la capacidad económica financiera de las empresas que hacen ese tipo de operaciones y aclaró que el nuevo mecanismo “es similar al que ya se utiliza para la importación de bienes”.

Entre los pagos de servicios al exterior realizados por las empresas que se encuentran alcanzados por la herramienta de fiscalización figuran los financieros; los postales y de mensajería; de telecomunicaciones y de informática. Las compañías también deberán acceder al SIMPES para los pagos al exterior de servicios jurídicos, contables y gerenciales; de publicidad; de investigación y desarrollo; y, primas de seguros, entre otros.

La resolución exceptúa los pagos al exterior de servicios de fletes, de transporte de pasajeros, de salud por empresas de asistencia al viajero y otros servicios de salud. La herramienta tampoco alcanza a los pagos de los servicios de viajes y otros pagos con tarjetas como el de plataformas digitales realizados por personas humanas.

En el servicio SIMPES se deberá informar el número de CUIT, nombre y apellido o razón social, domicilio fiscal, CUIT del sujeto pagador, monto a girar al exterior, tipo de moneda, concepto del giro de divisas, código tributario de la empresa del exterior y código siwft para el giro de divisas.

Asimismo, se crea un micrositio en el portal de la AFIP donde se publicarán los códigos de operaciones y los montos mínimos que le resultará de aplicación el monitoreo. Como así también los estados en que se encuentran las presentaciones.

Según datos difundidos actualmente se pagan servicios por usd 4.700 millones anuales por estos conceptos, con estas medidas el fisco y el BCRA van a monitorear estos egresos habida cuenta de la escasez de reservas con la cuenta el país.

Por último, cabe remarcar que siguen vigentes las restricciones referentes a solicitar la autorización previa del BCRA para el pago de servicios con empresas vinculadas del exterior lo cual además de contar con el Simpes se deberá también contar con la autorización del BCRA.