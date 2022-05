Conflictos y la mala praxis política

Los conflictos gremiales se profundizan porque el gobierno carece de iniciativa política. Busca un gestor en el diálogo, partiendo que sea depositario del aval de la gobernadora.

La gobernadora Carreras no pudo ni narrar su experiencia en Israel. Desde su vuelta, se entrelazan conflictos gremiales . Esa dificultad es la más visible, pero se acentúa la interferencia en el oficialismo, con raíz en la dañada relación de la primera mandataria y el senador Weretilneck.

Ese desencuentro es evidente cuando hay que remontarse al 1° febrero para encontrar su última reunión. Fue en el hotel Scala de Buenos Aires.

Solo mantienen esporádicos y puntuales contactos telefónicos. Abajo de ellos, la desorientación y la desconfianza se expande y el entumecimiento gubernamental es inevitable por los temores cruzados.

Algo se modificó últimamente cuando el riesgo acecha al gobierno provincial. Weretilneck advirtió ese límite. “Hay que colaborar para salir”, fue su más reciente mandato a quienes ya lo escuchaban con sus repetidas quejas. Entiende -como nadie- de amenazas electorales, mas allá de sus enfados con Carreras. Ya valdrá bucear en las razones.

La sucesión de los focos tiene su origen en la mala praxis política. No hubo interlocución válida con los actores sindicales. Menos aún, la réplica en el conflicto.

El Gabinete ubica el ingrediente político fuera de su alcance. Alude a que la dificultad económica es general y extraña que Río Negro es una de las pocas provincias con protestas activas. Unter, claramente, transita su proceso electoral. Se sabía de esa renovación para el segundo semestre pero la Provincia demoró el inicio de la paritaria (fines de febrero). Hoy, el gobierno y el mando de Unter están en la misma urgencia para salir de la protesta.

En la reunión de Gabinete, el ministro Luis Vaisberg alertó a todos. No hay proyección posible de recursos -dijo, palabra más palabra menos- hasta que no se cierre el acuerdo salarial. Avisó que se desconoce cuánto se necesitará para las subas y, en consecuencia, no se sabe cuánto quedará para las restantes obligaciones estatales.

La prioridad salarial tiene coto en los fondos disponibles. No habrá plata suficiente si el gobierno de Carreras no dispone de iniciativa y relación política con los actores movilizados.

En Carreras apremia encarrilar la protesta. Lo necesita, además, por sus tiempos: figura como disertante -el martes 17- en la Cumbre de Hidrógeno Verde en Barcelona.

Cualquier operación obviamente requerirá unidad de respuesta. De lo contrario, se podría repetir lo ocurrido en la pretendida defensa de la compra del avión cuando el mismo día tuvieron posturas distintas el secretario General, José María Apud y el ministro Rodrigo Buteler sobre la continuidad de los contratos por servicios aéreos. Lo ocurrido se explica: ambos discutieron hace cuatro meses y no se hablan. El diálogo también falla dentro del Gabinete.

El oficialismo busca un gestor en la crisis, partiendo que sea depositario de la confianza de Carreras. Algo complejo. Curiosamente, el adjunto de ATE Nación, Rodolfo Aguiar hoy figura como el enlace sindical más valido, pues -aun la falta de acuerdos- no existieron desbandes callejeros, a pesar de que la presión en la Unter ya es insostenible. Ajenos y liberados, los hospitalarios de Asspur sí inquietaron este viernes con su forzado ingreso a Salud.

Su ministro Fabián Zgaib resolvió un recorte en las guardias y horas extras, que siguen en los niveles de la pandemia. El ajuste originó el rechazo hospitalario y, también, la reprimenda de la gobernadora a su funcionario. La medida volvió atrás, pero permanecen las suspicacias sobre la decisión unilateral de Zgaib.

En ese clima viciado, el twit de Martín Doñate con duras críticas a Carreras -por reclamos salariales- cayó en la lógica de los difusos lineamientos y lealtades. “Sale en fotos con Alberto, y luego me critica”, lanzó la gobernadora en Gabinete. Recado para Weretilneck.

Apremia en Carreras encarrilar la protesta sindical. Lo necesita, además, por su agenda. Tenía programado viajar a Barcelona en una semana para exponer en la Asamblea Global de Hidrógeno Verde. Nada, por ahora, se ha dicho en contrario y la organización GH2 mantiene su presencia para el martes 17.