Sitio de la memoria: historia y significación

A pocas jornadas del dictamen de procesamiento de dos exmilitares por su presunta participación en la apropiación ilegal de bienes de la Cooperativa de Viviendas del Periodista, con asiento en la ciudad de Neuquén, decisión del titular del Juzgado Federal N° 2, doctor Gustavo Alberto Villanueva, adquiere especia l relevancia la cita de las 8 referencias testimoniales que hacen –globalmente- al Sitio de la Memoria de los Periodistas Neuquinos.

Indudablemente el marco de atestación, en primer lugar, corona a la emblemática Torre del Periodista, de planta baja, l4 pisos, 86 viviendas, que en 2015 el Concejo Deliberante de Neuquén, declaró edificio histórico, incorporándolo al patrimonio urbanístico de la Ciudad, por ser la primera unidad de viviendas en altura.

El circuito de homenaje continúa con la Plazoleta del Periodista, donde se erige el busto de Rodolfo Walsh, el colega asesinado y desaparecido por la última Dictadura, a partir de hacer pública su histórica y valiente carta a la Junta Militar.

Luego se incorpora, a la designación de Sitio, el cartel oficial que emana de la autoridad del Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, del Gobernador de la Provincia y del Intendente Municipal, previo sendos pronunciamientos de la Legislatura Provincial y del Concejo Deliberante, respectivamente.

Sobre la pared este, de la Torre del Periodista, perduran las 3 tiras de una sentida persuasión: Memoria, Verdad, Justicia.

La referencia que ocupa el siguiente lugar, corresponde al Árbol de la Memoria de las Abuelas de Plaza de Mayo, homenaje a la lucha, ejemplo y mensaje humanista, que dicha agrupación lleva adelante desde el 22 de octubre de 1977.

A continuación, ponemos de relieve el mural “Neuquén, Capital de los Derechos Humanos”, obra de la artista plástica Elisa Algranati, realizado sobre la puerta de acceso al Centro Cultural “Dr. Enrique Pedro Oliva”. El trabajo mencionado fue un aporte de la Municipalidad de Neuquén, siendo inaugurado el 24 de marzo de 2023.

Los Pañuelos Blancos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, diagramados sobre el piso, constituye un claro homenaje a los detenidos desaparecidos, con el agregado de una rayuela recreativa alusiva.

Culmina el itinerario de un total de ocho referencias, el cartel emplazado por la Municipalidad de Neuquén, en el acceso a la Torre del Periodista, calle Periodistas Neuquinos 19, en virtud de la Ordenanza que incorpora dicho edificio y el Centro Cultural, al Circuito Histórico de la Identidad Neuquina.

Enorgullece el aura virtuosa que completa el presente mensaje, sumado a la premiación que destacamos en una nota anterior, a través de este valioso medio, cuando nos aproximamos al cumplimiento de la primera década, del año en que la máxima autoridad de la Nación, declaró, designo, instituyó y concertó el vértice formado por Avenida Argentina 800 y calle Periodistas Neuquinos, como Sitio de la Memoria de los Periodistas Neuquinos, víctimas de la Dictadura Cívico Militar Genocida 1976-1983.

(*) Socios fundadores Coop. del Periodista.