Mi testimonio como usuaria

Les voy a contar una historia de vida: soy usuaria de Salud Mental hace tiempo, y cuando empezó todo yo era una persona supuestamente sana. Hice un viaje al Valle a un encuentro de Cáritas regional y apenas llegué entré en una crisis mental, me tuvieron que ir a buscar porque no podía manejar sola. Mi esposo me trajo al hospital de Viedma. Gracias a Dios me recibió la Dra. Diana Jerez, psiquiatra, y decidió ponerme asistencia domiciliaria. Todos los días iban profesionales a casa y a la vez estaba acompañada de mi familia. Todo eso me ayudó a recuperarme.

No es fácil, pero todo ayuda y todos acompañaron en la recuperación. Seguí en tratamiento y unos años más adelante en otro viaje sufrí otra crisis. Volvimos al hospital. Desgraciadamente me encontré con otra médica y me tuvo treinta días internada. Fue terrible. No sólo para mí, sino para mi familia. Pero gracias a Dios llevo años en recuperación, respetando el tratamiento y la medicación. Lo que les puedo decir es que “a cualquiera le puede pasar”.

Desde hace unos años, soy la presidenta de la asociación Manos Abiertas y Solidarias. Somos una ONG que trabaja por los derechos de los usuarios y administramos emprendimientos sociales por la inclusión social.

A partir de que se reglamentó la ley 2440 (Salud Mental provincial) se reunieron familiares, usuarios y amigos para participar de las acciones tendientes a la aplicación y que se respete en un todo. Se trabajó para la inclusión social de dichos usuarios.

El 13 de diciembre de 1995, en Viedma, se creó la Asociación Manos Abiertas y Solidarias (AMAS), institución inspirada en la ley 2440, llamada también de desmanicomialización. Fue por muchos años pionera en la reivindicación de derechos humanos de un sector social que siempre permanecía oculto tras los muros de los manicomios.

AMAS surge en apoyo al instrumento legal. Logra personería jurídica (N° 1310) el 21 de mayo de 1997. Su gestión permitió conseguir recursos para alcanzar metas, como llevar adelante algunos emprendimientos sociales, que realizan usuarios con supervisión de los operadores.

*Fundadora e integrante de AMAS