Un cambio de paradigma en el discurso político

JULIÁN RANDLE *

Sen.-elect James Talarico, D-Texas, arrives at the U.S. Capitol, Monday, Nov. 9, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Durante años, el escenario político pareció dominado por un axioma inflexible: la polarización extrema, la descalificación del rival y la manipulación del pánico eran los motores indispensables para construir mayorías electorales. La competencia democrática se redujo, progresivamente, a un modelo mercantilista donde las campañas competían por ver quién administraba con mayor eficacia el miedo colectivo. Sin embargo, ese paradigma está mostrando signos inequívocos de agotamiento. En una comunidad saturada de violencia verbal y desgaste social, la política del odio ha comenzado a perder su eficacia.

Muestras claras de este cambio en la dirección discursiva se vieron reflejadas en dos movimientos que vienen interpelando profundamente el continente americanoEl caso de Talarico en Texas​

El primero, resultado de las elecciones norteamericanas, con James Talarico como gran exponente, que alcanzó su victoria en Texas para los demócratas –luego de 30 años de ausencia- a partir de discursos integradores, desde el amor y la empatía.

El segundo -que viene con una fortaleza profunda y revolucionaria- el paso del papa León XIV por Argentina ha planteado un cambio en las interacciones desde las bases, la integración de las minorías y la empatía como valor supremo.

Frente a este colapso discursivo, irrumpe en el horizonte electoral una demanda renovada: la exigencia de integridad social, empatía y sinceridad. La ciudadanía contemporánea no pide nuevas doctrinas rígidas ni mesías autoritarios; exige ser tratada como una sociedad adulta.

El votante ya no responde al chantaje de la confrontación permanente y empieza a premiar a aquellas construcciones políticas capaces de proponer la integración por sobre la grieta, convirtiendo la vocación de diálogo y el respeto mutuo en una verdadera estrategia de transformación.

En este cambio de época, la literatura política ha demostrado una notable capacidad de anticipación. Mi reciente novela, Poder y Paz, refleja en parte la irrupción de este nuevo registro discursivo al meterse en la carrera electoral norteamericana a través de Richard Bennett, un candidato ficticio que propone gobernar con “lucidez y amor” en lugar de apelar a la amenaza y la división. Lo que en su momento podía leerse como una utopía desenfocada de la realidad política se ha transformado en la radiografía de una tendencia electoral incipiente y transformadora.

Los parecidos entre la ficción y la realidad son parte de un mismo lenguaje político tienen ciertos puntos conexos: el amor como programa, dirigirse a los descreídos que odian la política o que nunca votaron, el poder del ciudadano independiente frente al avance del poder político y económico de turno, y las reacciones violentas que generan aquellos que hablan desde la empatía.

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La demanda que ambos leen​

Podemos decir que lo que el votante pide no es una ideología nueva, sino un registro distinto. Talarico recorrió condados que había ganado Trump y conquistó a votantes con un mensaje de fe, familia, trabajo y unidad.

Detrás hay un diagnóstico que Texas acaba de confirmar: el votante está cansado de ser tratado como consumidor de miedo.

Pide sinceridad, y premia al que se la ofrece, aunque venga de otro lado.

La lección que evidencia esta ficción, que se refleja en la realidad -y que resuena cada vez con mayor fuerza en el electorado- es que el amor y la concordia no representan una postura ingenua ni una debilidad táctica, sino la herramienta más radical para desarmar la agresión.

Al apelar a la profundidad del espíritu humano por fuera de los fanatismos partidarios, se abre la posibilidad de hablarle directamente a quienes han perdido toda fe en la representación pública.

El desafío de los tiempos venideros no reside en ganar elecciones perpetuando la discordia, sino en demostrar que la reconciliación y la integridad social pueden consolidarse como un programa de gobierno sustentable. La política del futuro ya no pertenecerá a quienes dividen, sino a quienes tienen la valentía de unir.

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* Divulgador, escritor y conferencista en autoconocimiento, desarrollo personal y comunicación consciente. “Poder y Paz” marca su debut en la narrativa de ficción política y social.