Una provincia rica o con riqueza

Los discursos de la campaña electoral pasan por la muletilla de provincia rica y aumento de la pobreza. Se ofrecen diagnóticos en un laberinto.

En el cenit de la campaña electoral que dirimirá quien gobernará la provincia se enmascaró la discusión en torno a la utilización del dinero que ingresa a la provincia en compensación por la extracción de riquezas naturales: las regalías.

Si el porcentaje de lo que se paga es poco o mucho es relativo en función de que en la ley nacional se estableció el techo, con un límite temporal. La utilización de esos recursos para ampliar el estado de bienestar de la provincia es políticamente incorrecto y pueden pagar perejiles por free rider, es decir quien compró su derecho con esfuerzo y el polizón que aprovecha la ventaja colectiva.

Neuquén se fijó un presupuesto para este año – quedó desactualizado por el 14,3% de suba en dos meses – de unos 800 mil millones de pesos con un ingreso de regalías de unos 289 mil millones. A ese monto de ingresos previó unos 384 mil millones de pesos en impuestos que se nutren, casi en tu totalidad, por la actividad hidrocarburífera.

Tamaño volumen de recursos estudiados en un laboratorio alejado de la realidad neuquina harían proyectar una provincia sin pobreza.

En el segundo semestre del año pasado el Instituto Nacional de Estadística y Censos, Indec, proyectó un 38,4% de pobres, es decir personas cuyos ingresos no alcanzan a cubrir una canasta de bienes y servicios básicos.

Más allá de la fútil polémica si es más o menos que otras regiones, hay un dato preocupante: viene en aumento desde hace tres semestres. En el segundo semestre de 2021 era del 33,5% y en el primer semestre del año pasado ya había trepado a 37,2%.

Una visión técnica arriesga que el cálculo se realiza en función de ingresos de Neuquén y Plottier, que luego se proyectan a toda la provincia, y que no se tienen en cuenta realidades más brillantes o más opacas como la zona cordillerana o la del eje petrolero por excelencia a orillas de las Rutas 17 y 7.

Se advirtió también que entre el censo de 2010 y el que se realizó el año pasado hubo un aumento del 32% de la población, de 550.344 se pasó a 726.590. El crecimiento supera el vegetativo y se explica sólo por la migración que se observa con mayor crudeza en las zonas fronterizas de las ciudades como por ejemplo Añelo.

Es entonces que en este panorama, los candidatos recurren a la muletilla de la pregunta retórica: cómo puede ser que en una provincia tan rica haya pobreza.

En los últimos tres semestres se produjo un aumento de la pobreza en la provincia que registra un aumento de la población migrante.

Los postulantes que creen, por la dictadura de las encuestas, que cotizan para estar en el podio de los tres primeros, se cuidan al detalle de no tener expresiones disruptivas. Sólo realizan diagnósticos sobre grupos específicos de la población que, en teoría, no están alcanzados por la bonanza petrolera. En todo caso hablan de una reestructuración del presupuesto para atenderlos. Otros estacionan sus propuestas del lado de aumentar los recursos desde el lugar donde se generan, es decir del petróleo. Con esto es que, dicen, podrían hacer frente a subsanar la desigualdad que tiene Neuquén, no sólo en las frías encuestas sino en la meseta de Añelo, en bolsones de Valentina Norte o Sur en Neuquén capital o en el lugar donde se asentaron las familias que habían ocupado las inmediaciones de la calle Casimiro Gómez y la Ruta 22.

El otro esquema es la visión a largo plazo y que tiene que ver con la educación, a la que todos apuestan a que es la gran igualadora social. El obispado de Neuquén difundió una estadística que nadie salió a confrontar: el 50% de los jóvenes deja el secundario en alguno de sus grados y que un 30% siquiera llega a certificar el quinto o sexto año, según la orientación de la escuela. Queda solamente un 20% que termina.

La políticas públicas en la provincia que son aceptadas por todos en cuanto a la distribución de lo que ingresa se debate entre lo urgente y coyuntural. El largo plazo queda lejos. Recursos hay, pero hay que sacarlos de más de 2.000 metros de profundidad. Es decir es una provincia rica pero tiene transformar ese recursos en riqueza.