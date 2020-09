Ordenanza polémica: para el Frente de Todos, el tema está cerrado

El comunicado de prensa que dieron a conocer ayer los concejales de Juntos Somos Río Negro (JSRN) que ponía en duda la legitimidad de una ordenanza, generó críticas desde la bancada oficialista del Frente de Todos, quienes dieron por cerrado el tema y explicaron que la normativa tiene plena vigencia ya que fue aprobada por el Concejo Deliberante "respetando el paso por comisiones y el tratamiento en sesión".

Nicolás Paschetta, concejal del FdT, dijo que se vio sorprendido por la denuncia pública que hicieron los ediles de la oposición y sostuvo que el planteo es extemporáneo.

Explicó que al momento de tratar la ordenanza que facultaba al Poder Ejecutivo a tomar medidas con respecto al estacionamiento medido, desde JSRN no se hizo ningún planteo sobre el tema por lo que dijo que el reclamo resulta al menos "llamativo".

"La única crítica que en ese momento plantearon es que no contemplaba la actividad de los permisionarios; no hubo ningún otro tipo de cuestionamientos. El trámite de esta ordenanza está agotado no hay posibilidad de que se vuelva a debatir", dijo el dirigente justicialista.

Es más, aclaró que poco se puede debatir sobre el tema porque la ordenanza ya está en plena vigencia.

A nivel legislativo ya no tienen otra instancia para evaluar la ordenanza de estacionamiento medido" Nicolás Paschetta, concejal del Frente de Todos (FdT)

Al evaluar la situación, el edil dijo que resulta inexplicable que después de tantos meses presenten este planteo. "Bueno hay que entender que son oposición", dijo.

"Si tienen dudas que se presenten a la Justicia. Nosotros no creemos que sea así. La ordenanza está funcionando bien y hay que recordar que todo lo que se recauda está destinado al pago de las becas de ayuda escolar que el municipio brinda a alumnos de escuelas primarias y secundarias", enfatizó.

Esta mañana el concejal Gabriel Arto ratificó la postura de JSRN al sostener que si no hay un acuerdo político para que el tema sea debatido nuevamente, podrían llegar a la Justicia aunque la intención es llegar al diálogo y no a los estrados judiciales.

"Varias de las normas que se han sancionado desde que estamos nosotros son inconstitucionales. En cierta forma le estamos dando (a la intendenta Soria) un cheque en blanco", dijo el concejal.

Explicó que la ordenanza está mal redactada y que ya le hicieron el planteo al oficialismo pero les pidieron que si no estaban de acuerdo que vayan a la Justicia.

En estos 17 años esta forma de gobernar parece que es un modus operandi. Siempre se hicieron las cosas así, levantar la mano en las cosas que vienen del Ejecutivo sin discutir la cuestión de fondo..." Gabriel Arto, concejal JSRN

El concejal de la oposición pidió abrir el diálogo para tratar de establecer normas claras para que el Concejo Deliberante "haga las cosas que tiene que hacer".