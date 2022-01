Otro escenario es posible

Nunca me gustó que el lenguaje del capital active sus propios caminos y olvide a otros caminantes que han optado por despojarse de lo mundano. La persona no puede convertirse en un modelo más de negocio. ¿Habrá necedad mayor, qué la de estar vendidos al ciberespacio? Desde luego, precisamos marcos normativos que promuevan una cultura de respeto, diálogo y amistad. Los derechos humanos y el estado de derecho suelen hallarse bajo conflicto y el corazón humano ya no soporta más desconsideración. La inhumanidad que nos rige suele dejarnos sin aire, envenenados y divididos, hambrientos de cuidados y de compartir solidario.



La cuestión de ocuparse y de preocuparse nos incumbe a todos, porque ciudadanía es un término que nos fraterniza, que nos otorga el derecho de pertenencia y la obligación a no discriminar, sino a dignificarnos en comunión y en comunidad.



En ese otro escenario tiene que ser posible el abrazo como promoción de la dignidad y de los convenientes movimientos del individuo, la atención hacia el bien colectivo, la prudencia y la moderación para un rumbo sistémico.



Víctor Corcoba Herrero

corcoba@telefonica.net

Granada, España