Perros descontrolados: el municipio de Roca evaluará cuáles son los “violentos”

Tras la denuncia de dos mujeres atacadas por una jauría en Roca, que le destrozó los neumáticos del auto y las persiguió por más de 30 cuadras, vecinos difundieron otros casos. Desde el municipio aseguraron que están monitoreando la situación.

Una vecina de la ciudad, de nombre Cecilia, explicó que el sábado fue a cenar a un restó ubicado en avenida Roca y San Martín, y al salir del lugar también fue interceptada por dos perros que siguieron su automóvil por varias cuadras.

Al llegar a Sarmiento y Mitre, los dos animales comenzaron a morder los neumáticos del auto provocando la rotura de uno de ellos.

“¿No la habrán atacado los perros a usted también..no?”, fue la pregunta que le realizó el trabajador de una gomería en la cual intentó reparar el neumático. Incluso explicó que hay algunas personas afectadas por estos ataques que iniciarán acciones legales contra el municipio.

Otra vecina, Fabiana García, también detalló que el domingo por la noche estaban en 9 de Julio y España. "Me ladraron y siguieron hasta que pare en la Heladería de España y Tucuman…son inmensos!”, aseguró.

Ante las reiteradas denuncias, la directora de Medio Ambiente Laura Juárez aseguró que están monitoreando a los perros que circulan en la zona céntrica de la ciudad.

“El año pasado tuvimos el mismo problema y sacamos a los perros más violentos. Los rescatamos de la calle y los entregamos en adopción”, explicó la funcionaria municipal quien aclaró que realizarán un relevamiento para identificar a los canes que generan los ataques.

La funcionaria aseguró que tratarán de determinar si son los mismos animales que merodeaban la zona céntrica el año pasado.

Desde el grupo Sin Pirotecnia/Sin Maltrato Animal, que coordina Gabriela Salazar, explicaron que la situación no es nueva y advirtieron que el municipio no tiene caniles en condiciones para albergar a los perros que son “levantados de la calle”.

“Esos caniles, que en verdad no están aptos para ninguno, no deberían ni existir porque allí se van a morir de calor, son espacios tan reducidos que hasta para una hormiga es pequeño”, dijo la referente de esa organización quien aclaró que el municipio de Roca no es “eutanásico” por lo que los animales no son sacrificados.

Frente a esta panorama, ¿qué hacer?, se preguntaron desde esa organización. Explicó que tal vez una respuesta sería incrementar las campañas de castración y generar más adopción.

“No leemos a nadie que quiera adoptar. Solo leemos quejas, quejas, quejas y más quejas, pero adopciones no han salido, lugares de tránsito tampoco…Mucha gente se hace la distraída pero muchos de esos perros tienen dueños y las proteccionistas no podemos hacernos responsables de todos los que andan en la calle, demasiado que sin dinero, sin movilidad, sin alimento sin insumos, hacemos de todo para salvarles la vida cuando los violan, los torturan, los maltratan, los abandonan, pero si la gente no coopera con adopciones, o con las veterinarias o dando tránsito, creo que están pidiendo imposibles”, detalló en un comunicado de prensa.

En el escrito se aclara que el responsable de los perros sigue siendo “el ser humano”. “El perro responde a instintos, a su libertad, si no tiene quien lo cuide y usted lo ve en la calle entonces en vez de quejarse adóptelo o busque un lugar, no piense en matar porque en Roca no hay rabia. ¿Por qué los va a matar?“, se preguntó.

A través del escrito, Salazar pidió buscar alternativas y respaldar el trabajo de las instituciones proteccionistas que siempre buscan una solución a los conflictos que se generan en las calles.