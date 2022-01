Petroleros se reúnen con las cámaras por el adelanto de los aumentos salariales

Los gremios petroleros de todo el país, tanto los de base como los que nuclean al personal jerárquico, mantendrán hoy un encuentro con las cámaras empresariales de la industria hidrocarburífera para debatir el pedido que presentaron hace tres semanas que apunta a un adelantamiento en el calendario de los incrementos salariales pactados.

El secretario general del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, explicó que «hace 20 presentamos por nota el pedido que firmamos todos los gremios del país, los de base como nosotros y también los jerárquicos» por lo que manifestó que «las cámaras han tenido tiempo para analizar el pedido».

Rucci explicó que «lo que estamos solicitando son tres puntos: el primero es el adelantamiento de una de las cuotas de la pauta salarial del año pasado, tratar la cláusula de revisión de la paritaria del año pasado y ver el tema de los aportes por el impacto del artículo 223″.

Uno a uno, Rucci detalló que en el caso del adelantamiento de cuotas el pedido apunta a que el último 10% de incremento que se acordó el año pasado sea liquidado con los haberes de marzo y no con los de mayo, como estaba previsto.

«Nos quedan dos aumentos por venir, un 10% en marzo y otro 10% en mayo, y este último porcentaje lo que pedimos es que se pague junto con el de marzo, que en ese mes sea un 20% porque con la inflación que estamos viviendo nos deja muy atrás si hay que esperar hasta mayo», explicó el titular del sindicato petrolero más grande del país.

En el caso de la cláusula de revisión, Rucci explicó que ésta estaba previsto que se aborde tras el pago de la última cuota de mayo, pero que apuntan a que también se trate a la brevedad.

«Nosotros cerramos el año pasado una paritaria del 35 y la inflación medida terminó estando en el 52%, por lo cual estamos un 17% abajo», señaló Rucci en referencia a la cláusula de revisión que desde hace años los gremios vienen sumando en sus paritarias.

El último punto del reclamo que hoy analizarán con las cámaras empresarias del sector, la Ceope de las empresas de servicios especiales y la CEPH de las empresas productoras de hidrocarburos, es el pago de los aportes gremiales y a las obras sociales.

«Durante un año y medio por el tema de la aplicación del artículo 223 bis (las suspensiones stand by de los operarios) las empresas no hicieron aportes y se resintió todo el sistema«, detalló Rucci.

El dirigente remarcó que «hace 20 días que presentamos el pedido y esperamos que tengan una respuesta porque sino este análisis se dilata. Las cámaras tuvieron tres semanas para ir evaluando, si no dan respuestas sería una falta de respeto».

Rucci agregó que mientras en Vaca Muerta se vienen batiendo récords de producción y eficiencia, «los trabajadores perdimos ocho meses con los retroactivos, y eso es una pérdida importante, por eso queremos adelantar estos puntos y pedimos volver a fijar en marzo el inicio de la paritaria del año como se hizo siempre, para poder cerrar la paritaria que viene lo antes posible».