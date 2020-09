Pichetto: "Las tomas en Mascardi tienen el aval del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas"

P- ¿Cómo visualiza el conflicto por las ocupaciones? ¿Ve algún punto de contacto entre lo que sucede en Río Negro con lo que pasa en Buenos Aires?



R- Son diferentes. En El Bolsón hubo una migración y una actividad muy fuerte de Tierra y Vivienda, de Luis D’Elía. Se instalaron sectores de extrema pobreza que fueron marginalizando la ciudad. Pero no haber previsto la toma de las tierras del INTA fue un verdadero desatino. Es tierra federal, una zona protegida. Debería haber sido desalojada por decisión de la Justicia. Lo de la fiscal es bochornoso. Si hubiera promovido la acción penal, la respuesta de la jueza debería haber sido ordenar el desalojo. Hay personajes vinculados a estos delitos que están vendiendo los lotes para una ocupación mayor. Cuando se amplíe el asentamiento va a demandar servicios que son imposibles de prestar, además de la pérdida irreparable para el Estado federal.





P-¿Cómo describiría la situación en Mascardi?

R-Responde a la cuestión de los pueblos originarios, la cuestión mapuche, reivindicaciones que hacen de propiedad de la tierra. Y es otro disparate, sin desconocer algunos pobladores que pueden tener esta identidad, como ha venido haciendo el Estado nacional. Pero están ocupando también tierras nacionales, además de propiedad privada. Es un hecho de una gravedad extraordinaria, que tiene en alguna medida el aval del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (que preside la ex senadora Magdalena Odarda) y hay toda una retórica…. Tiene que ver con la radicalización de estos sectores, que se han hecho más violentos y radicalizados, con quema de cabañas y refugios, interrupción de paso de turistas. Vienen desde más de seis o siete años y se vienen agravando. Y hay un componente ideológico que los une a los mapuches de la Araucanía en Chile. Esto también demanda una presencia del Estado nacional, de las fuerzas de seguridad.



P- La gobernadora trató el tema en Buenos Aires. Se coincide en que la solución es el diálogo. Pero se ve cierta inmovilidad…



R- El diálogo es imprescindible para que estos grupos desalojen. Esto configura un grave riesgo para el turismo nacional. La noticia de que Mascardi está ocupada por grupos violentos es letal para los intereses de Bariloche. Respaldo plenamente la gestión de la gobernadora, que ha evitado un enfrentamiento entre ciudadanos, así como las declaraciones del senador Weretilneck. La primera instancia es el diálogo, y después hay que restablecer el orden, con presencia de las fuerzas de seguridad. Hay que volver a construir el Estado de derecho. Es una locura que un estado organizado consienta esto. Tiene que aparecer el Estado con todos sus atributos, la ley, los jueces, los fiscales.



P- Hay consenso en que la estrategia de control de la pandemia fracasó. ¿Cómo ve este frente?



R- Es imposible cerrar todo a “fase uno” otra vez, como propician algunos. Esto está agotado, porque pasaron seis meses y hay una demanda de volver a la normalidad de industriales, comerciantes, pymes. La gente quiere volver a trabajar. Me parece que la etapa que viene demandará que cuando hay un foco, trabajar sobre el foco y cerrarlo. Como hace Europa, que restableció la educación presencial y ha vuelto a trabajar. Me parece imposible continuar con esta política de suicidio: pérdida de empleos, comercios, actividad aérea paraliza, turismo muerto, gastronomía liquidada, toda la estructura de servicios al borde de la quiebra. Siempre estuve en desacuerdo con esta cuarentena con restricciones absolutas. Pensé que podía haber servido por 20, 30 días, a lo sumo. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, todavía no volvió a la construcción. Sigue todo parado.



P- ¿Cómo observa la situación sanitaria en Río Negro?



R- Me preocupa. Hay situaciones en el Alto Valle que hay que abordar. Y hay localidades que han superado el problema. Es lógico que iba a haber repercusión en los lugares de mayor población. Pero insisto: días atrás hubo en Cipolletti un reclamo muy fuerte de no volver a fase 1, lo que indica el agobio de la sociedad frente al cierre. Hay que encontrar un punto de salida gradual, con responsabilidad individual que permita ir recuperando el trabajo como elemento vital de la sociedad. Eso hace también a la vida. No se puede limitar todo a la política sanitaria. La experiencia de cierre indefinido como tiene la Argentina es única en el mundo. Todo es desesperanza y un discurso de miedo. Entiendo la preocupación, que hay rebrotes, pero hay que trabajar de manera focalizada. El nivel de decesos no ha sido alto en la Argentina. Hay un modelo, que es ejemplar, con una población menor, es verdad, pero con una flexibilización y apelación a la responsabilidad social que permitió que no hubiera restricciones de carácter económico.



P- En este contexto complejo hay un fuerte enrarecimiento del clima político entre oficialismo y oposición y al interior del gobierno…



R- Veo al presidente corriéndose del centro, del equilibrio. Enojado, incluso. Veo un gobierno radicalizado. No ayuda. Hay que restablecer el diálogo, preservar las instituciones. Lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con las ocupaciones ilegales impacta al gobierno de Kicillof. Son las organizaciones sociales que avalan al frente de todos los que han alentado las tomas. Hay por primera vez una revisión de los que tienen el poder del estado, tanto provincial como nacional, de calificar esto como delito. Y parecería que se van a ocupar de evitar ocupaciones. Hay una preocupación gravísima de los intendentes.



P- ¿Cómo puede evolucionar este conflicto dentro del gobierno?



R- Creo que va a impactar en su propio electorado. Por ejemplo, haber liberado los presos, narcos, con el argumento del covid. Nunca se va a saber cuántos. Pero se verifica un aumento en la inseguridad con hechos violentos en todo el escenario metropolitano. Son los sectores más humildes los que más sufren la inseguridad, las ocupaciones ilegales. Se han pegado un tiro en el pie. Argentina entra una deriva muy peligrosa porque abre una respuesta por la mano propia. El gobierno tiene una gestión bastante mala. La crisis demanda algunos acuerdos nacionales, que no sé si este escenario hará posible. Salir de la crisis económica que la Argentina va a afrontar con emisión, inflación, cierre de empresas augura un escenario complejo. Requiere un marco de acuerdos No se puede convertir al Congreso en una lucha callejera. Más temprano que tarde deberá recuperar las sesiones presenciales. Y la justicia tiene que estar funcionado. Esta solución transitoria ha hecho perder gravitación a las instituciones.

