Club Cipolletti cumple 100 años: cuando le ganó a Boca, recibió a River y jugó contra la Selección Argentina

Desde aquel octubre de 1926, el Albinegro construyó una historia que trascendió generaciones, fronteras y disciplinas.

La historia del Club Cipolletti está profundamente ligada a la de la ciudad que le dio su nombre. Cuando Cipolletti todavía era un pequeño poblado alrededor de la estación del ferrocarril, el deporte ya comenzaba a convertirse en un punto de encuentro para sus habitantes. Aquellos primeros vecinos, muchos de ellos protagonistas del crecimiento de la localidad, encontraron en el club una manera de construir comunidad, compartir una pasión y darle identidad a una ciudad que recién empezaba a desarrollarse.

Desde aquel octubre de 1926, el Albinegro construyó una historia que trascendió generaciones, fronteras y disciplinas. Su camiseta recorrió el país, su estadio recibió a algunas de las máximas figuras del fútbol mundial y sus hinchas acompañaron cada conquista, cada ascenso y también los momentos más difíciles. Cien años después, esa pasión sigue siendo parte de la identidad de Cipolletti.

Cómo nació el Club Cipolletti: los primeros pasos de una institución centenaria

Los antecedentes se remontan a 1912, cuando un grupo de pioneros impulsó la creación del Cipolletti Athletic Club, en tiempos en los que todavía persistía la denominación de Colonia Lucinda. Fue entonces cuando se eligieron los colores negro y blanco, una combinación que atravesaría generaciones y terminaría convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad.

El 26 de octubre de 1926 quedó formalizada la fundación de la institución bajo el nombre de Club Cipolletti. Una denominación sencilla, pero cargada de significado: era, desde su nacimiento, el club de la ciudad.

A partir de entonces comenzó una historia de crecimiento deportivo e institucional que tendría al fútbol como su principal carta de presentación, aunque también encontraría protagonistas en la natación, el básquet, el tenis y la pelota a paleta, entre otras disciplinas.

Con el paso de las décadas, Cipolletti se convirtió en una referencia deportiva de la Patagonia. Su estadio fue escenario de encuentros inolvidables y su camiseta llegó a competir en las principales categorías del fútbol argentino.

Pero la historia del Albinegro no se explica únicamente a través de resultados deportivos. También está escrita en las familias que transmitieron la pasión de una generación a otra, en los vecinos que crecieron cerca de La Visera y en quienes hicieron del club una parte inseparable de su identidad.

La Visera de Cemento, el escenario de las grandes hazañas del fútbol argentino

Hubo una época en la que las principales figuras del fútbol argentino y mundial llegaron a Cipolletti para jugar en un estadio que se transformó en uno de los grandes escenarios deportivos del interior del país.

La Visera fue testigo de encuentros que todavía permanecen en la memoria de los hinchas. Por allí pasaron River, Boca, la Selección Argentina y equipos internacionales que reunían a algunas de las mayores estrellas de su tiempo.

En 1966, el estadio recibió un amistoso entre River Plate y Colo Colo de Chile. El conjunto millonario, dirigido por Renato Cesarini, contaba con figuras como Amadeo Carrizo, Ermindo y Daniel Onega, Oscar Más, Luis Cubilla y Roberto Matosas.

Aquella jornada dejó una particularidad histórica: River disputó el primer tiempo con la camiseta de Cipolletti. El equipo terminó imponiéndose por 4 a 0.

Imagen archivo.-

Pero uno de los capítulos más celebrados llegaría en 1977. Ese año, Cipolletti derrotó 4 a 2 a Boca Juniors, en una actuación que quedó grabada en la memoria colectiva.

Miguel Nicolás García protagonizó una de las jugadas más recordadas de la institución al gambetear al arquero Hugo Orlando Gatti y convertir un gol que todavía forma parte de los relatos albinegros.

La dimensión de La Visera también quedó reflejada en las visitas internacionales. El Cosmos de Nueva York, con figuras de la talla de Franz Beckenbauer, Giorgio Chinaglia y Carlos Alberto, se presentó en 1978. También pasaron Peñarol de Montevideo, la selección de Polonia y combinados nacionales de Irlanda y Rumania.

Fueron encuentros que hicieron de Cipolletti una referencia mucho más allá de la región y consolidaron una relación especial entre el club, su estadio y el fútbol de primer nivel.

El día que la Selección Argentina de Menotti jugó en Cipolletti

El 1 de mayo de 1978, la Selección Argentina dirigida por César Luis Menotti se presentó en Cipolletti, pocas semanas antes de conquistar la Copa del Mundo.

El insólito partido amistoso se llevó todas las miradas de la región. Imagen gentileza:: «En una Baldosa».

La presencia de futbolistas como Daniel Passarella, Ubaldo Fillol, Mario Kempes, Osvaldo Ardiles y Daniel Bertoni, junto con el joven Diego Maradona, convirtió aquella jornada en un acontecimiento extraordinario para la ciudad.

Argentina ganó 2 a 0, pero el resultado fue apenas un detalle frente a la posibilidad de ver de cerca a las figuras del seleccionado nacional que semanas después se consagraría campeón del mundo.

Los años de gloria y el desafío de llegar a lo más alto

El crecimiento del Club Cipolletti tuvo su expresión más importante en las competencias nacionales. Durante las décadas del 70 y del 80, el Albinegro consiguió instalarse entre los equipos del interior que desafiaban a los grandes protagonistas del fútbol argentino.

Sus participaciones en los Campeonatos Nacionales de Primera División de 1973, 1975, 1977, 1979, 1980 y 1985/86 marcaron una época de enorme trascendencia institucional.

Cada clasificación significaba la posibilidad de representar a toda una región en el escenario más importante del país.

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En 1986, el club alcanzó la segunda categoría del fútbol argentino, donde permaneció hasta 1991. Después llegaría una etapa de reconstrucción, con el regreso a la competencia regional y un nuevo camino hacia las divisiones nacionales.

La temporada 1995/96 marcó otro punto de inflexión, con el ascenso al Torneo Argentino A y, posteriormente, a la Primera B Nacional. Allí compitió desde 1996/97 hasta 2000/01.

El recorrido no estuvo exento de dificultades. Tras el descenso al Argentino B en 2005/06, Cipolletti consiguió recuperarse rápidamente, se consagró campeón y regresó al Argentino A para la temporada 2007/08.

Entre ascensos, descensos, grandes victorias y desafíos deportivos, el club sostuvo una característica que lo acompañó durante todo el siglo: su capacidad de representar a una ciudad y movilizar a una región detrás de una misma camiseta.

Los grandes números de los 100 años del Club Cipolletti

100 años de historia: desde 1926 hasta 2026.

desde 1926 hasta 2026. 6 participaciones en Campeonatos Nacionales de Primera División: 1973, 1975, 1977, 1979, 1980 y 1985/86.

1973, 1975, 1977, 1979, 1980 y 1985/86. 27 títulos de liga: según el registro histórico de la institución.

según el registro histórico de la institución. 4 a 2 ante Boca Juniors: una de las victorias más recordadas, conseguida en 1977.

Las fechas que marcaron la historia del Albinegro

1912. Los pioneros impulsan el Cipolletti Athletic Club y adoptan los colores negro y blanco.

1926. El 26 de octubre queda formalmente constituido el Club Cipolletti.

1973. Comienza una etapa de participaciones en los Campeonatos Nacionales de Primera División.

1977. Cipolletti derrota 4 a 2 a Boca Juniors en La Visera.

1978. La Selección Argentina y el Cosmos de Nueva York visitan el estadio.

1986. El Albinegro llega a la segunda categoría del fútbol argentino.

1996. Comienza una nueva etapa en la Primera B Nacional.

2007. Tras consagrarse campeón del Argentino B, vuelve al Argentino A.

2026. El club celebra un siglo de historia, identidad y pertenencia.