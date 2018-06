A 30 años de un intento de secuestro que conmovió a Jacobacci

Hace casi 30 años, un hecho delictivo sin precedentes sacudía a la comunidad jacobacina. La habitual tranquilidad que caracteriza a estos pueblos se alteró ante un cinematográfico intento de secuestro de un nene de 11 años, hijo de una conocida y (en aquel momento) acaudalada familia de Jacobacci, que fue abortado por la policía al enfrentarse a los tiros con los secuestradores. Aquel suceso quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de los vecinos.

“Río Negro” reconstruyó el hecho con el testimonio del principal protagonista, Alfredo José Luis Abi Saad, y con uno de los policías que actuó para salvarlo.

Cuando el sol todavía no asomaba, aquella fría mañana del 18 de agosto de 1988, Alfredito Abi Saad salía de su casa minutos después de las 8 y se dirigía a la Escuela Primaria N° 134, que estaba a unos 150 metros. Para cortar camino, el nene cruzaba un baldío, con su portafolio y resguardándose del frío. Todo indicaba que ese día iba a ser como tantos en los que llegaría a la escuela y se reencontraría con sus compañeros para jugar y divertirse.

En medio del trayecto un Renault 18 en el que iban dos hombres se fue acercando desde atrás y se le puso a la par. De pronto, el auto se detuvo y del interior un hombre le preguntó si conocía a la directora de la escuela y, como él dijo que sí, le pidió que le entregara un papel.

El otro secuestrador tomó una foto que tenía en el cenicero del auto, chequeó que se trataba del nene que estaban buscando, se bajó, lo sujetó y lo introdujo a fuerza en el vehículo.

Dos viejos conocidos

La policía estaba alertada de la presencia de Mario “Cepillo” Rial y Miguel Ángel Michiardi, dos conocidos delincuentes que actuaban en la zona de Roca pero estaban planeando “un golpe” en Jacobacci.

Por eso los estaban vigilando, y apenas secuestraron al nene comenzaron a seguirlos. En la persecución el comisario Carlos Aravena, quien era el jefe de la Unidad 14ª, recibió un balazo. A pesar de ello, los sujetos fueron atrapados, y luego llevados a juicio. (Ver aparte)

“Estaba llegando a la escuela... me faltaban pocos metros y vi pasar un auto, pero no le presté atención. De pronto se me acercó y paró a mi lado. Uno de los ocupantes, no recuerdo quién era, me preguntó por la directora y si le podía entregar una nota. Me acerqué y le dije que sí. Entonces veo que uno de ellos saca algo del cenicero que después me enteré que era una foto mía y se baja, me sujeta, me introduce de cabeza en la parte trasera y me tapa la boca con un trapo. A partir de allí el auto empieza a circular. Yo no pude ver nada. Hizo unas cuadras, de pronto paró y uno de ellos me pide que me baje. Lo hice y me fui caminado a la escuela como todos los días. En ese momento no entendí nada”, recuerda Alfredo Abi Saad, actualmente de 41 años.

En aquel momento, cursaba el sexto grado y su familia, una de las tradicionales de Jacobacci, pasaba por un muy buen momento económico. Campos, miles de ovejas, cabras y varias cosechas de lana y pelo de chivo eran parte de la fortuna.

“Cuando llegué a la escuela, le conté a un compañero y la directora no me creyó. Me dijo ‘Dejate de ver películas. Estas viendo muchas películas vos’. Después viene la Gallega (María Ester Mingot, quien trabajaba como portera) y también le conté. Un rato después llegaron a la escuela mis hermanas y un tío y me fui con ellos a casa porque mis padres estaban en Bahía Blanca. Después me enteré que como mi familia tenían unas cosechas de lana querían secuestrarme y pedir un rescate. También supe lo que sucedía afuera con la policía y los delincuentes que se andaban tiroteando”, relató el hombre.

Las secuelas

Abi Saad afirma que a pesar de la corta edad que tenía el hecho no le significó un trauma, aunque admitió que “cuando veía alguna persona desconocida en el pueblo, me surgía una sensación medio extraña... pero con el paso de los años se me fue”.

Dos años después, Abi Saad volvió a revivir aquellas escenas en el juicio que se desarrolló ante un gimnasio municipal de Jacobacci colmado.

“Hace unos diez años me encontré con el comisario Aravena. No lo veía desde el hecho porque al poco tiempo lo trasladaron a otra ciudad. Si bien los dos estamos muy cambiados, enseguida nos conocimos. Estaba de vacaciones y pasó por Jacobacci. Nos encontramos en el club Huahuel Niyeo y volvimos a recordar todo. Hoy todo eso es sólo es un recuerdo”, asegura.

Fuente: Archivo diario “Río Negro”