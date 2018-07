A tres semanas de su desaparición, nada se sabe de Yanina Torres

Este miércoles se cumplen 21 días de búsqueda para dar con el paradero de Yanina Rud Torres, la joven roquense que desapareció el 13 de junio pasado en la zona ribereña local y de quien no se sabe nada.

4 de julio | Sin más novedades

27 de junio | Dos semanas sin noticias de Yanina

21 de junio | La Fiscalía informa sobre la aparición de una nota

Al estar prendido, pero sin actividad, lo que no se sabe es si allí sólo quedaron sus pertenencias o ella también estuvo en el lugar.

La Fiscalía informó sobre el hallazgo de una anotación en un cuaderno de uno de sus dos hijos, supuestamente escrita por la joven, donde decía “los amo. Jamás me olviden”.

20 de junio | Se cumple la primera semana de desaparición. Contradicciones entre los testimonios

Nicolás Riquelme, novio de la mujer, habló con “Río Negro” y relató que la relación entre ambos no presentaba inconvenientes. Además mostró la última conversación que mantuvo con Yanina por whastapp, donde detallaba la entrevista laboral a la que iba a asistir.

Por su parte, su mamá declaró a este medio que no todo iba sobre ruedas tal como lo había declarado su yerno. “Él la dejaba en el trabajo y se iba a hacer relaciones públicas. Él hacía arreglos de gas, pintura... pero de albañilería, no. No se ensuciaba las manos”, señaló la mujer.